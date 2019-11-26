Десять вещей, которые нужно узнать перед приемом антибиотиков

Наступает время сезонных болезней.Миллионы людей принимают антибиотики при проникновении в организм инфекции. Однако это лечение необходимо проводить крайне осторожно и только под контролем врача, и вот 10 вещей, о которых нужно помнить всем, находящимся на курсе.1. Антибиотики — слова «анти» и «биотики» означают наличие живых микроорганизмов, а конкретно — бактерий. Именно поэтому антибиотики необходимо принимать только для борьбы с бактериальными инфекциями, но не против вирусов или грибков.2. Общая рекомендованная частота приема антибиотиков — два-три раза в день. Никогда не принимайте их самостоятельно, поскольку избыточная доза антибиотиков может привести к пищеварительным осложнениям.3. Самое главное — принимаете антибиотики, которые рекомендованы врачом и никогда не прекращайте их прием после стабилизации самочувствия.4. Обычно антибиотики необходимо выпивать после приема пищи. Но в некоторых случаях врач может рекомендовать их прием до или во время еды. Вне зависимости от этого, избегайте острых продуктов питания и алкоголя, находясь на курсе.5. Антибиотики также атакуют кишечные бактерии, которые являются полезными для организма, наряду с вредными бактериями. Поэтому в рацион необходимо включить пробиотики или творог для укрепления микрофлоры кишечника и противодействия вредному эффекту антибиотиков.6. Не забываете выпивать по три литра воды каждый день. Также рекомендуется употреблять свежие фруктовые соки для поддержания достаточной влажности во время приема антибиотиков. Это помогает вымывать вредные химикаты из организма.7. Во время курса антибиотиков очень важно употреблять легко усваиваемую и несоленую пищу, так как процесс пищеварения будет несколько затруднен. Также держитесь подальше от жирных продуктов и следите за размером порций. Лучше есть меньше, но чаще.8. Вы можете пить антациды и витаминные добавки во время приема антибиотиков. Но лучше избегать употребления добавок с железом. А вот кальциевые добавки весьма полезны.9. Находясь на курсе антибиотиков, вы можете придерживаться легких физических нагрузок вроде йоги для ускорения метаболизма. Это поможет в борьбе с основным заболеванием, но очень важно не перенапрягаться и избегать падений.10. Довольно распространенным фактом являются пищеварительные проблемы вроде запоров и диареи во время лечения антибиотиками. Это не является поводом для прекращения курса, просто обсудите возникшие проблемы с врачом.