Названы главные симптомы сахарного диабета

Это распространенное заболевание.Резкое снижение веса, чувство жажды и сонливость могут быть индикаторами сахарного диабета.От болезни страдает около 6% населения Земли. Однако раннее выявление диабета позволяет существенно увеличить продолжительность жизни больных и предотвратить развитие многих осложнений.Симптомы сахарного диабета 1 типаБыстрая потеря веса;Чувство постоянной усталости;Сонливость;Жажда;Частые позывы к мочеиспусканию.Симптомы сахарного диабета 2 типаСухость во рту и жажда;Снижение веса;Обильное мочеиспускание;Постоянная усталость, сонливость, чувство слабости, раздражительность;Ощущение покалывания в пальцах, онемение конечностей;Значительная внезапная потеря веса, несмотря на высокий аппетит;Тошнота, иногда — рвота.