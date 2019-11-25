Употребление антибиотиков может быть связано с развитием болезни Паркинсона

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Болезнь может быть связана с влиянием антибиотиков на микрофлору кишечника.Ученые из Университета Хельсинки заявили о том, что употребление антибиотиков может быть связано с повышенным риском развития болезни Паркинсона в течение 10-15 лет. Это может быть связано с негативным влиянием антибиотиков на микрофлору кишечника.Патологические изменения в кишечнике, характерные для болезни Паркинсона, могут наблюдаться у пациентов за 20 лет до постановки диагноза. Так, запоры, синдром раздраженного кишечника и воспалительные заболевания кишечника могут быть связаны с повышенным риском развития болезни Паркинсона.Чрезмерное употребление антибиотиков может быть связано с изменениями в микрофлоре кишечника. Их использование также связывают с развитием некоторых психиатрических заболеваний и болезни Крона.В ходе исследования ученые изучили данные об употреблении антибиотиков в 1998-2014 годах 13976 пациентами с болезнью Паркинсона и сравнили их с данными 40697 здоровых людей. По словам исследователей, наиболее опасны могут быть антибиотики широкого спектра действия и те, которые применяются против анаэробных бактерий и грибков.