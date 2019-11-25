Ученые нашли причины возникновения тяги к алкоголю

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Мозг людей по-разному реагирует на действие спиртного.Ученые из Университета Вандербильта и Института Солка заявили о том, что мозг людей, предрасположенных к алкоголизму, изначально иначе реагирует на действие спиртного. Эта разница в нейронном ответе и может стать ключом к пониманию возникновения алкоголизма.Ученые давно стремятся узнать, почему у одних людей возникает тяга к алкоголю, а у других – нет. Около 30% пьющих людей приобретают зависимость, лечить которую очень трудно.В ходе нового исследования ученые проанализировали нейрофизиологические основы аддиктивного поведения. Исследователи наблюдали за мышами и выяснили, что они, как и люди, по стилю употребления спиртного делятся на «малопьющих», «выпивох без тяжелых последствий» и «компульсивных алкоголиков».Исследователи отслеживали активность нейронов зверьков с помощью кальциевой визуализации с клеточным разрешением. Люминесценцию, вызванную активностью нейронов, регистрировали с помощью микроскопа. Степень светимости показывала, активируется или тормозится нейрон в ответ на поступление в организм алкоголя. Активность анализировали при первом употреблении алкоголя и далее по мере возникновения (или невозникновения) аддикции.Оказалось, что у мышей, которые были предрасположены к пьянству при употреблении алкоголя, нейроны снижали свою активность, а у тех, у кого зависимость вряд ли могла развиться, наоборот – «разгонялись». При этом, такая разница в нейронном ответе регистрировалась еще при первом употреблении алкоголя, когда зависимость развиться еще не могла.На основе полученных данных команда построила новую поведенческую модель и определила кортикально-стволовой нейронный контур. Этот контур одновременно служит биомаркером компульсивного потребления алкоголя и клеточной основой его развития.