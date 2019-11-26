Как похудеть, занимаясь спортом в домашних условиях

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Важна регулярность занятий.Не у всех есть время и возможность заниматься в спортзале и бегать для похудения, потому спасением для занятых людей является домашний фитнес.Но для такого занятия нужны упорядоченность, необходимый инвентарь и определенная система действий.Самым важным элементом перед началом тренировок является инвентарь. Эксперты советуют приобрести коврик, скакалку, две гантели по 3-6 кг и гриф 10-15 кг.Более того, идеальная силовая тренировка должна длиться 20-40 минут, а не 2-3 часа. Начинать стоит с кардио для разминки и ускорения жиросжигания. Если дома нет беговой дорожки, можно потанцевать перед зеркалом или попрыгать на скакалке.Специалисты не советуют тренироваться чаще трех раз в неделю. Этого достаточно, чтобы подтянуть тело и скинуть лишний жир. Сильно увлекаться фитнесом тоже не стоит, так как организму нужно время на восстановление. Таким образом, лучше всего тренироваться через день.Дело в том, что тело привыкает к регулярным тренировкам. Эксперты советуют давать себе отдохнуть раз в месяц на 2-3 дня, так как это помогает улучшить выносливость и ускорить процесс похудения.