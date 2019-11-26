Назван эффективный способ худеть во сне

За это отвечает гормон соматотропин.При правильных условиях активизируется гормон, который помогает худеть во сне, омолаживаться и поддерживать красоту.Для этого необходимо соблюдать определенный режим, о котором рассказала диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко на своей странице в Instagram.«Знакомьтесь, гормон, который сжигает жир – соматотропин. Он наращивает мышечную массу. А всем известно, чем больше мышц, тем больше калорий израсходует ваш организм для жизнедеятельности. Благодаря этому гормону расщепление жира происходит в основных проблемных зонах – на животе и талии», – рассказала она.По словам специалисты, гипофиз синтезирует этот гормон с 22:00 до 2:00 ночи, когда лишний жир выходит из организма. Таким образом ускоряется процесс регенерации клеток, замедляется старение, укрепляется иммунитет.Тем не менее, выработка гормона нередко блокируется из-за чрезмерного лишнего веса, позднего засыпания, переедания вечером или привычки ложиться спать с полным желудком.«Как запустить главный жиросжигающий гормон соматотропин? Для этого необходимо соблюдать несколько важных правил: настройте свой режим. Ложитесь спать не позднее 23:00. Длительность сна не должна быть менее 6-7 часов», – пояснила она.Также необходимо избегать поздних ужинов, а точнее, последний прием пищи должен быть за три часа до сна. Кроме того, нельзя ложиться спать с полным желудком.?«Исключите высокоуглеводные продукты вечером, которые провоцируют выброс инсулина. Главного жирообразующего гормона, который блокирует выработку соматотропина», – посоветовала специалист.