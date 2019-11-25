Ученые рассказали, как частый секс влияет на отношения

Семейное счастье не зависит от частоты секса.

Ученые проанализировали, насколько партнеры, часто занимающиеся сексом, удовлетворены семейными отношениями.

Последнее исследование продемонстрировало, что зависимости между частотой сексуальных связей супругов и удовлетворенностью семейной жизнью не существует.

Единственное, что отмечают специалисты, что частый секс отражается на некоторых инстинктивных чувствах мужчин и женщин по отношению друг к другу, однако в целом на семейные отношения не влияет.

Ученые провели эксперимент, в котором молодоженам требовалось ответить на ряд вопросов. Причем некоторые вопросы требовали обдуманных и взвешенных ответов, а некоторые – интуитивных.

Полученные ответы основывались на определенном длительном промежутке совместно прожитой жизни этих пар.

Анализ ответов, которые требовали размышлений, показал, что секс и семейные отношения не зависят друг от друга. А вот вторая часть ответов, продемонстрировала, что не задумываясь, супруги которые часто занимаются сексом, давали друг другу больше положительных характеристик на подсознательном уровне.
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Добавил penal в категорию Гинекология

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