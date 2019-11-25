Ученые рассказали, как частый секс влияет на отношения

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Семейное счастье не зависит от частоты секса.Ученые проанализировали, насколько партнеры, часто занимающиеся сексом, удовлетворены семейными отношениями.Последнее исследование продемонстрировало, что зависимости между частотой сексуальных связей супругов и удовлетворенностью семейной жизнью не существует.Единственное, что отмечают специалисты, что частый секс отражается на некоторых инстинктивных чувствах мужчин и женщин по отношению друг к другу, однако в целом на семейные отношения не влияет.Ученые провели эксперимент, в котором молодоженам требовалось ответить на ряд вопросов. Причем некоторые вопросы требовали обдуманных и взвешенных ответов, а некоторые – интуитивных.Полученные ответы основывались на определенном длительном промежутке совместно прожитой жизни этих пар.Анализ ответов, которые требовали размышлений, показал, что секс и семейные отношения не зависят друг от друга. А вот вторая часть ответов, продемонстрировала, что не задумываясь, супруги которые часто занимаются сексом, давали друг другу больше положительных характеристик на подсознательном уровне.