Ученые рассказали, как частый секс влияет на отношения
Ученые проанализировали, насколько партнеры, часто занимающиеся сексом, удовлетворены семейными отношениями.
Последнее исследование продемонстрировало, что зависимости между частотой сексуальных связей супругов и удовлетворенностью семейной жизнью не существует.
Единственное, что отмечают специалисты, что частый секс отражается на некоторых инстинктивных чувствах мужчин и женщин по отношению друг к другу, однако в целом на семейные отношения не влияет.
Ученые провели эксперимент, в котором молодоженам требовалось ответить на ряд вопросов. Причем некоторые вопросы требовали обдуманных и взвешенных ответов, а некоторые – интуитивных.
Полученные ответы основывались на определенном длительном промежутке совместно прожитой жизни этих пар.
Анализ ответов, которые требовали размышлений, показал, что секс и семейные отношения не зависят друг от друга. А вот вторая часть ответов, продемонстрировала, что не задумываясь, супруги которые часто занимаются сексом, давали друг другу больше положительных характеристик на подсознательном уровне.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил penal в категорию Гинекология
Добавить комментарий