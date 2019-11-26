Бесплатные и дешевые средства для укрепления иммунитета
Если не тратится на бесполезные иммунностимуляторы, а запрограммировать свой организм на здоровье.
Средства программирования давно известны: рациональное питание, физические нагрузки, здоровый режим труда и отдыха, позитивное мышление.
Для вас перечень недорогих, но тем не менее, весьма эффективных средствах укрепления иммунитета.
1. Голодание
Периодические отказы от еды пару дней в году показаны для укрепления иммунной системы здоровых людей среднего возраста, пожилых людей, и даже пациентов, подвергающихся химиотерапии.
Исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили, голодающая иммунная система снижает количество здоровых белых кровяных телец, которые отвечают за борьбу инфекцией.
Однако, с поступлением питательных веществ количество «защитников» становится больше прежнего.
2. Музыка
Помимо благотворного влияния на иммунную систему музыка также уменьшает боль и снимает стресс.
У любителей музыки вырабатывается большое количество клеток-убийц, которые уничтожают чужеродных врагов — патогенных микробов, вирусов и даже раковые клетки.
3. Секс
За две недели активной половой жизни на 30 % увеличивается выработка имунноглобулина — белка, противостоящего вирусам и бактериям.
Но даже если Вы просто валяетесь с любимым человеком на диване, обнимаетесь и смеетесь, количество защитных Т-клеток иммунитета все равно растет.
4. Астрагал
Это растение используется в традиционной китайской медицине на протяжении веков для поддержания иммунной системы.
Оно доступно в качестве пищевой добавки, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, утверждают исследователи Университета штата Мэриленд.
5. Прогулка в лесу
Японское исследование показало, после того, как люди смотрели на лесные пейзажи в течение 20 минут, уровень гормона стресса кортизола оказался ниже на 13,4% по сравнению с теми, кто находился в городских условиях.
«Лесотерапия» стимулирует иммунитет, снижая уровень кортизола, который, как известно, ослабляет защитные силы человека.
6. Кокосовое масло
Кокосовое масло содержит, в основном, средние жирные кислоты (MCFA), которые способствуют улучшению обмена веществ и укрепляют иммунную систему.
7. Баня
Австралийские исследователи обнаружили, что люди, посещающие баню два раза в неделю, в два раза реже болеют простудными заболеваниями по сравнению с остальными.
8. Зеленый чай
Антиоксиданты, входящие в состав зеленого чая, борются со свободными радикалами, которые ослабляют иммунную систему.
Они также снижают артериальное давление и поддерживают работу сердца.
9. Поцелуи
Исследование Нью-Йоркского университета показало, что при поцелуе люди обмениваются микроорганизмами. А это очень хорошо тренирует иммунную систему, особенно у женщин во время беременности и родов.
10. Вино и черника
Соединение ресвератрол, содержащийся в вине, чернике и красном винограде, в сочетании с противогрибковым веществом pterostilbene, который также находится в винограде и чернике, обладает массой полезных свойств.
Этот лечебный коктейль в сочетании с витамином В создает в иммунной системе сильную линию обороны. Таковы результаты исследования Университета штата Орегон.
11. Общество
Окружающие тебя люди помогают быстрее исцелиться, показало исследование, опубликованное американской психологической Ассоциацией.
Врачи нашли связь между хронической болезнью и одиночеством, предполагая, что социальная изоляция может увеличить стресс и замедлить реакции иммунной системы.
Люди имели на 50% больше шансов выжить после тяжелой болезни, если имели прочные семейные и дружественные связи.
12. Кислое молоко
Количество пробиотиков в кефире и кислом молоке в пять раз выше, чем в йогурте.
Пробиотики также содержат йод, который помогает щитовидной железы регулировать работу иммунной системы.
Исследование американской медицинской Ассоциации показало, что йогурт, между тем, снижает плохой холестерин на 47 %.
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Добавил klava в категорию Инфекционные болезни
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