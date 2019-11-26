Что надо есть при заболеваниях позвоночника и суставов

Правильное питание при заболеваниях позвоночника и суставов существенно облегчит состояние и ускорит выздоровление.Правильный рацион питания довольно важен при заболеваниях позвоночника и суставов и ему уделяется серьезное внимание. Рацион больного должен быть насыщен продуктами, содержащими витамины и минеральные соли.Эксперты уверены, что в большинстве случаев именно авитаминоз становится провоцирующим фактором при развитии артроза и других заболеваний данного вида. Еще одна причина деформации суставов – ожирение. Поэтому так важно свести к минимуму употребление продуктов, богатых углеводами, к которым относятся сахар, варенье, мучные и кондитерские изделия.Врачи изначально рекомендуют больному придерживаться умеренности в питании, употреблять большое количество жидкости (не менее 1,5-2 л), отдавая предпочтение щелочной минеральной воде, зеленому чаю, сокам, настою шиповника.В рационе такого человека обязательно должны быть включены овощи, фрукты и ягоды, богатые витаминами, аминокислотами и прочими полезными веществам. Все они помогут наладить обменные процессы.Также особо полезны пшеничный и ржаной хлеб, сливочное масло, творог, сметана, простокваша, сыр, молоко, куриные яйца, картофель, морковь, огурцы, зеленый салат, гречневая, перловая и пшенная каши, рис, геркулес, яблоки, груши.Когда болезнь обостряется, стоит налегать на рыбу, особенно, лосось, сельдь, макрель — в них содержатся вещества, которые препятствуют воспалительным процессам.Стоит понимать, что костная позвоночная система человека постоянно нуждается в таких витаминах, как А, В, C, D, микроэлементах, как фосфор, кальций, марганец, магний. Поэтому они должны быть обязательно в рационе питания. Получать их можно, употребляя кисломолочные продукты, рыбу, мясо, фрукты, овощи.Довольно важно не переедать — контроль своего рациона питании, соблюдение режима позволит эффективно бороться с лишним весом, избавиться от проблем с позвоночником. Кушать нужно часто и понемногу, где-то 5 раз в день. Последний прием пищи должен быть примерно часа за 4 до сна. Разрешается при проснувшемся поздно аппетите выпить йогурт, нежирный кефир, съесть яблоко.Для костей позвоночника довольно полезными являются рыбные блюда с овощными, фруктовыми салатами, зеленые листовые овощи. молочные продукты, творог и сыры, лук и чеснок, которые защищают позвоночник от инфекционных заболеваний, укрепляют иммунитет человека.Важно присутствие в рационе моркови, рыбьего жира и морепродуктов, желе, хрящей и ламинарий, рыбьей печени, яичных желтков и масла, сельди и масла оливок, цитрусовых, черной смородины и шиповника.Рекомендуется исключить продукты, содержащие много пуриновых веществ, – это мозги, печень, почки, крепкие мясные бульоны и заменить их молочно-растительными (с ограничением бобовых, щавеля и редиса).