Проблемы с желудком можно устранить этими несложными упражнениями

Существует довольно простая гимнастика, которая эффективно поможет избежать проблем с желудком.Есть несколько упражнений, выполняя которые можно избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, улучшить свое состояние при функциональной диспепсии. Для того чтобы результат был заметен, нужноделать гимнастику для внутренних органов 3-5 раз в неделю по 10-15 минут.Идеальный вариант – делать ее сразу после пробуждения, до завтрака. Упражнения, которые мы приводим, нужно проводить при расслабленных мышцах пресса, стараясь дышать животом (вдох – живот выпячиваете, в конце выдоха – втягиваете).ПлугОставаясь в постели, выпейте стакан теплой воды, поднимите ноги вверх так, чтобы органы таза оказались в перевернутом положении. В положении «плуг» ноги можно упирать в стену. Такое упражнение позволит за счет оттока крови из малого таза активизировать перистальтику кишечника, избавит от запора, геморроя, а также менструальных расстройств.МассажЕго можно делать вместо «плуг». Выпейте стакан воды, присядьте и походите на корточках в течение 1-2 минут. Это позволит сделать «внешний» массаж кишечника. При этом заметно активизируется деятельность органов брюшной полости. Такой массаж запустит кишечник на весь предстоящий день, ускорит все обменные процессы в организме.ПомпаПоставьте ноги на ширине таза, руки над коленями пальцами наружу и упираются в бедра, поддерживая вес тела. Нужно втянуть и выпятить живот с максимальной амплитудой 10-15 раз. Такое упражнение улучшит работу органов брюшной полости, поддержит тонус мышц пресса, нормализирует функции ЖКТ, ускорит процесс обмена веществ.Подтягивание ногЛежа на спине, вытяните руки перед грудью, ладони одна на другой. Вдохните, согните правую ногу в колене и через сторону подтяните ее к животу. Вложите правую голень в изгиб левой руки и сильно прижмите руками правое бедро к туловищу. В это же время приподнимите левую ногу. Сохраняйте это положение во время задержки дыхания (5-10 секунд) и выдоха.Это же упражнение нужно повторить с левой ногой, затем с обеими ногами сразу. Выполняйте каждый этап упражнения по 5-8 раз. Это позволит активизировать работу печени, желчного пузыря, желудка, поджелудочной железы, селезенки, нисходящей кишки. Вы сможете побороть метеоризм и запоры, а также нормализуете кислотно-щелочной баланс желудочного сока, улучшите общее состояние при неврастении, уберете жировые отложения в области живота.СкручиваниеСидя на ягодицах, выпрямите ноги. Затем подтяните к животу правую ногу, развернув корпус вправо. Выполните по 8 скручиваний в каждую сторону.При выполнении такого упражнения активизируется, прежде всего печень, желчный пузырь, восходящая кишка, желудок, поджелудочная, селезенка, нисходящая кишка.