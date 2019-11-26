Стоматологи рассказали, из-за чего могут пожелтеть зубы

Какие факторы вызывают пожелтение зубов?Желтый оттенок зубов – не во всех случаях последствие курения или злоупотребления кофе. Причин такого явления может быть великое множество.Для начала стоит уточнить, что цвет зубов у каждого человека свой. При этом также у каждого из нас есть ген, который во многом и определяет цвет зубов, начиная с момента рождения. При этом специалисты говорят, что есть несколько врожденных заболеваний, которые вызывают дефекты эмали или дантину, что приводит к постепенному приобретению желтого оттенка зубами.Также на цвет зубов могут влиять нарушения работы щитовидной железы и секреции тиреоидных гормонов. При этом зубы могут темнеть, а на эмали появляться пятна. К тому же, пигменты, содержащиеся в некоторых блюдах и напитках, могут проникнуть через поры эмали в более глубокие ткани наших зубов. Так, например, кофе, черный чай или зеленый чай, который содержит пигменты, вызывающие пожелтение зубов. Влияет на цвет эмали и красное вино.То же самое можно утверждать, относительно продуктов, содержащих каротин. Это морковь, помидоры или шпинат. Существуют отдельные регионы, где даже вода за счет примесей фтора может окрашивать зубы в желтый цвет. Со временем употребление такой воды может привести к заболеванию флюорозом, который сопровождается пигментацией зубной эмали.При этом известно, что даже некоторые виды антибиотиков (тетрациклин), вызывают аномалии формирования зубной ткани (на зубной эмали появляется коричневые вкрапления).Как бы это ни было странным, желтый оттенок зубам придают и некоторые препараты, в том числе и гигиенические ополаскиватели для полости рта. В состав некоторых пломб входит серебряная амальгама, а она может со временем распределяться тканью зуба и изменять его цвет. Неблагоприятно на цвет эмали действует и удаление нерва зуба — после этого он может потемнеть.К еще одному фактору нарушения цвета зубной эмали относится повреждение кровеносных сосудов внутри зуба при различных травмах. Также негативно на белизне зубов сказывается возраст человека — с годами зубы приобретают желтый оттенок — это естественный процесс.Остановить ход времени не в наших силах, а обеспечить ротовой полости должный гигиенический уход мы можем. Здоровье и белизна зубов во многом зависят от тщательности чистки зубов, отказа от чрезмерного потребления отдельных продуктов, а также от курения.По поводу навязчивой рекламы отбеливающих зубных паст эксперты говорят, что это не более, чем маркетинговый ход — противоположным желтому цвету является фиолетовый, который первое время появляется на зубах за счет проникновения в ткань фиолетовых красителей. Именно так создается обманчивый отбеливающий эффект.А еще специалисты предупреждают о новом феномене — «бланкорексии» — чрезмерной озабоченности белизной зубов. В любом деле важно иметь чувство меры.Калий "Убивает" диабет на корню, снижая его уровень до 4.6 ммоль/л! По утрам съедайте 2 шт кислых…