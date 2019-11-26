Народные способы избавления от опухоли

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В жизни каждого человека были неприятные моменты, когда он сталкивался с проблемой отечности или опухоли.Кроме того, что любая опухоль или отечность довольно не эстетично выглядит, их появление на теле обычно сопровождается неприятными ощущениями боли, зуда. В стандартных условиях опухоль проходит в течение 3-4 дней. Но этот процесс можно ускорить определенными народными способами.Так, при переломах и сильных ушибах появляются опухоли и часто — довольно внушительных размеров. В этих случаях стоит без промедления обратиться к врачу и не экспериментировать с народными средствами. Если же опухоль или отек небольших размеров, но не красит вас, можно воспользоваться одним из советов народных целителей.Первое, что они советуют, сразу после получения травмы приложить к месту ушиба тряпочку, смоченную в холодной воде или какой-то пакет с замороженным продуктом из морозильной камеры. Так можно снять воспаление и снизить болевой эффект от полученной травмы. Даже если отек или опухоль не стали меньше, то они хотя бы не станут увеличиваться. А в большинстве случаев холод должен в течение 15 минут уменьшить опухоль и уменьшить боль, а боль значительно утихнуть.Если вы травмировались летом на природе, то к ушибу срочно нужно приложить лист подорожника, предварительно промыв его и сделав небольшие насечки, чтобы стал активнее выделяться сок, который обладает заживляющими свойствами. Уже через пару часов отек должен спасть. Запомните: листья подорожника следует менять каждые 20 минут – в противном случае целебные свойства растения уменьшатся. Если подорожника поблизости нет, то вместо него можно использовать листья капусты (по такому же принципу, но менять лист нужно каждые полчаса).Еще одним эффективным способом снять опухоль является компресс. Его можно сделать так: добавить в одну емкость по 1 столовой ложке 6%-ого уксуса, соли и водки. Смочить немного ваты и приложить ее к месту опухоли. Сверху обернуть полиэтиленом, чтобы зафиксировать положение ваты и исключить испарение раствора. Снять повязку можно будет через 3 часа. Это действенный метод, который избавит вас от опухоли или отека.А кто-то совершенно не доверяет народным средствам и предпочитает аптечные препараты – его право, при том, что в каждой аптеке можно купить мазь для снятия опухоли или настойку календулы, которая так же без проблем снимет отек, боль и может зажить ране.