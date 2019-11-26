Какие опасные составляющие шампуня вызывают рак

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Оказывается, безобидный шампунь может спровоцировать появление онкологии.Эксперты утверждают, что в некоторых шампунях содержатся ингредиенты, которые достаточно вредны и даже опасны для организма человека – они могут стать первопричиной ракового заболевания.Шампуни – многофункциональные средства, которые есть в каждом доме (и даже в разнообразном изобилии – не успел закончиться один флакон, мы спешим купить следующий, движимые навязанной рекламой). А вот что входит в состав этих средств и насколько они безопасны скромно молчат производители и ангажированные рекламщики. Поэтому важно в этом моменте проявить похвальную пытливость и как можно больше узнать о составляющих этого пенного чуда, которое и лупу убивает, и волосы делает сильными и блестящими.Само собой разумеется, что при маркетологи используют различные рекламные ходы, а производители экономят, добавляя ядовитые, но дешевые элементы в состав продукта. Итак, какие же продукты особенно опасны – будем выяснять.В некоторых некачественных шампунях содержатся довольно токсичные и вредные вещества:1. Propylene Glycol (пропилен гликоль)2. Mineral Oil или Paraffinum Liquidum (минерал оил)3. DMDM Hydantoin diazolidinyl urea, Imidazalidol urea (формальдегиды)Так , Propylene Glycol — продукт нефтехимии и составляющая часть тормозной жидкости, нейротоксин, который может запросто стать причиной возникновения дерматита. Этим веществом недобросовестные производители иногда заменяют более дорогие компоненты шампуня, которые по идеи призваны придавать волосам шелковистость.Mineral Oil (минеральное масло) получают из нефти! Оно представляет собой смесь углеводородов, отделенных от бензина. Это средство довольно дешевое. Им заменяет дорогостоящие растительные масла, которые добавляют в шампуни. А вот пленка из минерального масла задерживает токсины, которые выводятся через поры. И эти токсины остаются в нашем организме, отравляя его, провоцируя появление анке и других неприятных вещей вплоть до злокачественных новообразований.Формальдегиды, входящие в состав шампуней обычно используют в производстве линолеума, а в шампунь их добавляют, чтобы продлить срок годности. Они вызывают раздражение горла, глаз и носа, и могут спровоцировать аллергию, приступ астмы и даже способствовать развитию рака.Запомните: первой в перечне ингредиентов шампуня должна быть вода — «Aqua». Второй компонент – основной ПАВ (поверхностно активные вещества, которые и очищают волосы). Бывает, что в каком-то виде шампуня их встречается несколько видов (при этом тот ПАВ, которого в шампуне содержится больше, стоит на второй позиции, сразу после воды, а тот, которого меньше на третьей позиции соответственно).Традиционно главным ПАВ выступает Лаурет сульфат натрия, а вспомогательным – теа лаурил сульфат. Теа сульфаты — это самые качественные и дорогие компоненты, поэтому хоть и минимально, но должны быть в составе!На 4 позиции находится кокамидопропил бетан — такой себе щадящий очиститель, который отлично смягчает агрессивное воздействие ПАВов. На 5 месте — масла или экстракты для питания волос и кожи головы. Завершает список е — Рarfum (отдушка), которая придает шампуню приятный аромат. Запомните: отдушки должно быть минимальное количество, чтобы с передозировкой она не стала аллергеном.Можно дать следующий совет после такой информации: допустимая норма ПАВ в шампуне – не больше 20% , но и не меньше – 10%; для детей — 15%. Обязательно проверьте состав шампуней, которые находятся в вашей ванной комнате и безжалостно распроститесь с вредными. Лучше отдайте их мужу в гараж для помывки «девочки» – у машины проблем с перхотью, конечно же, нет, но и онкология ей не грозит.