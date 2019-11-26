Разгружаем организм: лимонная диета

Чтобы провести очистительную разгрузку организма, наладить обмен веществ и избавиться от нескольких лишних кило, стоит посидеть на лимонной диете.Для того чтобы очистить тело от вредных веществ и потерять пару-тройку лишних килограмм можно попробовать детокс на лимонах – это простой и довольно питательный способ разгрузить организм.При этом лимонная диета совершенно не подразумевает, что придется питаться только кислыми цитрусовыми. У лимонной диеты на самом деле довольно обширное и разнообразное меню. Но есть два основных правила – следует полностью удалить из рациона простые углеводы и съедать половинку лимона или выпивать немного лимонного сока вместе с каждым приемом пищи.Детокс на лимонах — это не экспресс-диета, которая станет обещать рекордную потерю веса в сжатые сроки. Если строго придерживаться всех правил этой диеты, то за месяц можно скинуть примерно 5-7 килограммов. Но превращать детокс на лимонах в постоянный образ питания также не стоит.Итак, отчего же придется отказаться при лимонной диете? В первую очередь, это продукты, содержащие простые углеводы, такие как: сахар, мучная продукция, сладости, сладкие фрукты (бананы, виноград, арбуз). Также на это время придется забыть о жирной пище, в том числе о красном мясе, беконе и ветчине.Прием пищи нужно разбить на 4-5 раз в день и постараться спланировать рацион так, чтобы это были небольшие порции. Чтобы не пить лимонный сок натощак, можно добавлять его в пищу: поливать лимоном мясо или рыбу, добавлять в качестве заправки в салаты.Хорошо в это время активно пить чай только с лимоном. А утро хорошо начинать со стакана теплой воды с лимонным соком или долькой лимона.