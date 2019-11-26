Семь эффективных способов обмануть голод

Голод можно перепутать с жаждой.Наверное, каждый сталкивался с ситуацией, когда через некоторое время после плотного, казалось бы, обеда снова хочется есть. Каждый, кто хотя бы раз боролся с лишним весом с помощью диет, испытывал гнетущее чувство голода. И каждый задумывался о том, как же подавить свое желание что-нибудь съесть, когда делать этого не следует или временно нет возможности. Существует множество способов обмануть организм и на время снять «приступ голода».1. Вода – самый простой и доступный способ на время обмануть организм. Тем более, что очень часто он обманывает наш мозг, выдавая за чувство голода жажду. Выпив стакан воды, вы сможете убедиться – действительно ли вы хотите есть, и немного облегчить «голодный приступ».2. Дыхательная практика – также считается эффективным способом подавить чувство голода – 20 глубоких вдохов и выдохов и желание поесть проходит.3. Активность – как физическая, так и «деловая» – прекрасно справляются с потребностью перекусить. Когда мозг «занят», он не «думает» о голоде, а концентрируется на выполняемых задачах. Кстати, недавно ученые доказали, что для повышения эффективности труда и стимулирования креативного мышления необходимо быть немного голодным.4. Акупунктура, к которой одни относятся абсолютно несерьезно, а другие считают панацеей от всех бед, вполне неплохо справляется с задачей временного подавления голода – помассируйте минуты 2-3 точку между губами и носом, и чувство голода отступит.5. Ароматерапия. С одной стороны, ароматы могут пробудить «зверский» аппетит, а с другой – способны его подавлять – важен выбор аромата. Так, избавить от чувства голода может запах кофе, хвои и цитрусовые ароматы, которые, к слову, способны еще и заряжать энергией.6. Тугой пояс. Женщинам известно, что если платье плотно облегает фигуру, лучше много не есть. Туго затянутый ремень или пояс снижают вероятность переедания и позволяют «сознательно» контролировать чувство голода.7. Сон. Полноценный отдых один из лучших способов справляться не только с усталостью, но и избегать «ночных перекусов», а также контролировать аппетит в течение дня. Многие диетологи склонны считать сон одним из основных аспектов в борьбе с лишним весом.