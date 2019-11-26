Эти безобидные привычки провоцируют рак

Не стоит рисковать здоровьем.Эксперты составили список из 10 на первый взгляд безобидных привычек, которые могут спровоцировать развитие рака.Журналисты отметили, что медики пока далеки от поисков идеального инструмента, который мог бы предсказать точную склонность того или иного человека к раку.Однако, исследования показывают, что есть ряд привычек и активностей, которые большинство людей считает приемлемыми, однако которые могут повысить шансы на знакомство с онкологами.Самый банальный пункт, однако в сигаретном дыме содержится более 4 тыс различных токсических веществ. Большинство из них являются канцерогенными.Средняя продолжительность жизни курильщиков на 10 лет меньше, чем у тех, кто не курит.Большинство исследований показывает, что курильщики, избавляющиеся от вредной привычки до своего 40-летия, уменьшают риск преждевременной смерти на 90%.Т.е. даже если вы начали курить в молодости, но вовремя бросили, можно нивелировать тот вред, который вы нанесли своему здоровью.Крупные табачные компании тем временем сделали ставку на новый способ удержания курильщиков в сфере своего влияния. Они признают, что сигареты вредны и пересаживают курильщиков на электронные средства – вейп и т.д.Новая волна смертей вейперов показывает, что миф о безвредности вейпа скоро также будет разрушен.Солнечные ванныСолнечные лучи – простейший способ получения витамина D, который крайне необходим здоровому организму.Однако, злоупотреблять солнечными ваннами не стоит. Ультрафиолетовые лучи разрушают кожный покров и приводят к появлению онкозаболеваний. Причем повреждение клеток носит накопительный характер.Врачи рекомендуют не находиться длительное время на солнцепеке, по возможности прятаться в тень, защищать кожу при помощи одежды и солнцезащитных кремов, не допускать солнечных ожогов и хотя бы раз в год посещать дерматологов.Искусственный загарАмериканская академия дерматологии приводит печальную статистику относительно соляриев.Даже один сеанс искусственного загара может повысить риск развития меланомы на 20%, плоскоклеточной карциномы на 67% и базальноклеточной карциномы на 29%.А у женщин, которые до 30 лет загорали в солярии, шансы получить меланому (самый смертоносный вид рака кожи) в 6 раз больше.Игнорирование лишнего весаЭксперты из Американской ассоциации по борьбе с раком утверждают, что 7% всех раковых заболеваний в США связаны с лишним весом или ожирением, а британские исследователи говорят о том, что 1 из 20 случаев рака в Британии спровоцированы излишним весом.Лишние килограммы влияют на изменения в работе гормональной и иммунной систем, что может спровоцировать возникновение рака груди (у женщин в постменопаузе), кишечника, эндометрия, пищевода, почек, поджелудочной.Также есть исследования, подтверждающие теорию, что излишний вес в детском и подростковом возрасте дает больший риск заболеть раком, чем вес, который набрали во взрослом возрасте.Прогулки рядом с дизельными автоВыхлопы, которыми окутывают людей автомобили на дизельном топливе, повышают шансы возникновения рака легких благодаря более чем 30 канцерогенным компонентам дизельного масла.Именно по этой причине в некоторых европейских странах обсуждается решение, чтобы запретить въезд дизельным машинам в центры больших городов.Переработанное мясоРечь идет в основном о колбасах, сосисках, ветчине и беконе. Все эти лакомства по своим канцерогенным свойствам могут сравниться с табаком и часто провоцируют рак кишечника.50 г переработанного мяса, съедаемого ежедневно, повышает шансы заполучить рак на 18%. Чтобы было нагляднее, 50 г мяса – это примерно четыре полоски бекона или одна сосиска.Частые перелетыУ пилотов и стюардесс, которые значительную часть жизни проводят в полетах, более высокий процент заболевания раком, по сравнению с людьми, которые летают не так часто. Речь идет о раке груди, меланоме и других раках кожи.Среди ключевых факторов, способных вызвать онкологические заболевания при частых перелетах – космическое ионизирующее излучение (которое почти не достигает Земли, но присутствующее на высотах более 10 км, где летают пассажирские самолеты).Второй фактор – постоянное нарушение циркадного ритма в связи со сменой часовых поясов при дальних перелетах.АлкогольУпотребление алкоголя повышает риск появления шести видов рака: рта и глотки, гортани, пищевода, кишечника, печени, груди (у женщин).АрахисАфлатоксины, которые выделяют грибки, поражающие кукурузу, арахис и ореховые деревья, а также хлопок в теплых странах, вызывают рак печени. Афлатоксин может заразить урожай на полях, на деревьях и во время хранения.Человек получает афлатоксины, съедая зараженный арахис или мясо животных, которых кормили зараженным кормом.Незащищенный сексНезащищенный половой акт чреват инфекциями, которые в будущем могут привести к развитию рака, в частности, вирус папилломы человека.