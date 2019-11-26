Медики рассказали, что «убивает» клетки мозга

5 вещей, которые убивают клетки мозга.Мозг человека является одним из самых сложных и важных органов тела, и он нуждается в качественной профилактике.Эксперты назвали 5 вещей, которые медленно убивают клетки мозга.КурениеВ табачном дыме содержится угарный газ. Он является потенциально смертельно опасным, так как присоединяется к гемам крови и не позволяет им переносить кислород к другим органам, включая и мозг. Нехватка кислорода в мозге убивает его клетки, как подчеркивает ученые.АлкогольПроведенное экспертами Rutgers University исследование показало, что даже умеренное употребление алкогольных напитков (больше в выходные, меньше в будни) повреждает структурную интегральность взрослого мозга и сокращает производство его клеток приблизительно на 40%.ПестицидыПочти все овощи и фрукты, которые мы покупаем сегодня в магазинах, содержат большое количество пестицидов. Известно, что эти вещества воздействуют на клетки мозга и даже вызывают смерть нейронов.Вредные выбросыЭксперты в области лечения болезней легких утверждают, что вредные выбросы вызывают устойчивые воспаления воздушных путей, которые приводят к смерти клеток мозга из-за нехватки доставляемого туда кислорода.Обструктивное апноэ во снеДанное расстройство сна приводит к смерти клеток мозга также из-за нехватки кислорода. При нарушении дыхания во сне мозг не получает достаточного количества кислорода для поддержания здоровья и жизнеспособности клеток.Отметим, что почти все названные выше факторы являются модифицируемыми, то есть в силах человека значительно уменьшить их выраженность или вовсе избавиться от нее, тем самым защитив здоровье своего мозга.