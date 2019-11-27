Улыбка продлевает жизнь

Благодаря позитивным эмоциям организм активнее вырабатывает гормоны, улучшающие работу сердца, иммунной системы и сосудов.В исследовании, которое провели психологи, участвовали добровольцы. Ученые попросили этих добровольцев разделить 230 фотографий, на которых были изображены игроки высшей бейсбольной лиги США 1952 года, по степени открытости и ширине улыбки. В итоге образовались три группы.В первой группе были игроки, который улыбались «дежурной» улыбкой. Во второй – ироничной, точнее на лице их был легкий намек на улыбку. А в третьей были те, кто улыбались искренне, «от души».Те, кто оказались в первой группе, прожили в среднем 75 лет. Эти люди улыбались «зубами», а не глазами. Такую улыбку прозвали в честь стюардесс одной из американских компаний «Пан Американ».Представители второй группы – обладатели «намека» на улыбку в среднем прожили еще меньше – 73 года.А вот те, кто оказались в третьей группе, прожили примерно по 80 лет. Искреннюю и открытую улыбку прозвали «улыбкой Дюшенна» в честь французского ученого, первым подробно описавшего физиологию улыбки «от души». В такой улыбке участвует все лицо.Но такие выводы объясняются не только самой улыбкой. Дело в том, что ученые доказали, что люди, которые пессимистично относятся к жизни, более подвержены вирусным инфекциям, они чаще имеют проблемы с ЖКТ, а также нервные заболевания.А вот те, кто относятся к жизни позитивно и оптимистично, сами же себя и лечат, так как благодаря позитивным эмоциям организм активнее вырабатывает гормоны, улучшающие работу сердца, иммунной системы и сосудов.