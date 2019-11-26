Как правильно очистить кишечник и похудеть

Питание для очищения кишечника: что включить в рацион.Очищать организм от шлаков и токсинов нужно регулярно, а делать это мягко и натуральным способом.Какая диета для очищения кишечника эффективно выводит шлаки из организма.Для того, чтобы очистить кишечник, начните менять свой привычный режим питания. Важное условие для детокса – правильный подбор диеты для очищения кишечника. Диета для здоровья должна быть щадящей, длительной – это наиболее безвредный и приемлемый вариант. Лучше всего выбирать те продукты, которые проходят минимальную тепловую обработку.Если вы употребляете сахар, лучше покупайте коричневый, рис темный, крупы долгого приготовления. В процессе промышленной обработки из многих продуктов удаляется клетчатка, которая является настоящим очищающим ершиком для нашего кишечника.Диета для очищения кишечника должна включать в себя много овощей и фруктов. Они богаты другим типом клетчатки, чем тот, который содержится в крупах – пектинами. Пектины представляют собой своеобразный гель, который захватывает шлаки и бережно очищает наш организм.Откажитесь от консервированных, копченых продуктов, тех, в которых содержится много консервантов, химических добавок, красителей. Они очень вредны. Придется так же отказаться от алкоголя и табака, а также от газированных напитков.А вот употребление кисломолочных продуктов, чистой воды и самых разных смузи на основе свежих фруктов, овощей, ягод – это отличный инструмент любой диеты для очищения кишечника.Диета для очищения кишечника:Завтрак:100 г геркулеса длительного приготовления100 г натурального йогурта50 г свежих ягодзеленый чайОбед:Салат из свежих овощей с 1 ч.л. клетчатки – 150 гОтварная рыба 100 гкусочек ржаного хлебаотвар шиповника 200 млУжин:Кабачок или баклажан запеченный100 г гречки1 стакан кефираВ перерывах между приемами пищи пейте чистую воду.Важным условием соблюдения деты для очищения кишечника является регулярное питание и ужин не позднее, чем за 4 часа до сна.