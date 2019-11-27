Полезные продукты, защищающие от рака простаты

Питание играет ключевую роль в здоровье простаты.В последнее время все больше мужчин одолевает рак предстательной железы.В данном случае для профилактики развития данного заболевания на помощь придет диета с большим содержанием питательных веществ и незначительным количеством липидов.Продукты, которые нужно включить в рационПитание играет ключевую роль в здоровье простаты и может предотвратить риск развития заболевания.Овощи семейства крестоцветных – брокколи, капуста и цветная капуста – содержат большое количество изотиоцианатов, фитохимических компонентов, которые оказывают благоприятное воздействие на здоровье. Помимо прочего в этих овощах содержатся антиоксиданты.Рыба и растительные масла, богатые кислотами омега-3 уменьшают риск развития рака предстательной железы.Витамин Е уменьшает гипертрофию предстательной железы и защищает железу от рака. Среди источников витамина Е – маргарин, масла растительного происхождения, грецкие орехи и семена, ростки пшеницы и цельные зерна.Цельные зерна – богатый источник клетчатки, селена, витамина Е и фитохимических элементов, которые играют важную роль в профилактике рака.Ликопин, содержащийся в томатах, розовых грейпфрутах и арбузе, снижает риск рака предстательной железы. Томаты выделяют больше ликопинов в приготовленной виде, то есть в виде томатной пасты или томатного супа. Ликопин растворяется в жире, поэтому его лучше употреблять с небольшим количеством жира.Селен – это минеральная соль, содержащая профилактический компонент. Это антиоксидант находится в орехах, морепродуктах, некоторых видах мяса, рыбе, ростах пшеницы, овсе и коричневом рисе.Продукты на основе сои помогают предотвратить гипертрофию предстательной железы и могут замедлить рост опухоли. Этот эффект вызван изофлавонами сои, растительным элементом, который снижает уровень дигидротестостерона, мужского гормона, способствующего чрезмерному росту ткани простаты.Будьте осторожны с красным мясом: в нем содержится очень много насыщенных жиров животного происхождения, одного из самых распространенных факторов заболевания.Пейте много воды. Мужчины, страдающие гипертрофией предстательной железы, должны пить много воды и безалкогольных напитков, чтобы хорошо очистить мочевой пузырь. Необходимо употреблять меньше кофе и пива.Избегайте острых продуктов, алкоголя, кофеина и веществ, которые раздражают мочевыводящие пути.Выявление рака предстательной железыРак предстательной железы на ранней стадии легко поддается лечению. Чаще всего это заболевание проявляется у мужчин в возрасте старше сорока лет, поэтому им рекомендуется проходить обследование с применением ректального исследования прямой кишки один-два раза в год. Однако в большинстве случаев во время диагностики обнаруживаются метастазы, распространившиеся на другие органы. Именно по этой причине врачи рекомендуют мужчинам в возрасте шестидесяти лет и старше сдавать анализ крови для определения уровня специфического антигена простаты, возможного индикатора рака.Выявленный на ранней стадии рак предстательной железы представляет высокий уровень выздоровления. На ранней стадии не проявляется никаких симптомов. На следующей стадии симптомы, например трудности с мочеиспусканием и боль в момент оргазма, могут указывать на общую проблему и доброкачественную опухоль простаты, никакого отношения к раку.Раннее лечение рака предстательной железы, которое может заключаться в хирургическом вмешательстве или радиотерапии, обычно дает хорошие результаты, но профилактика не менее важна.Помимо вышеперечисленных продуктов, питание богатое овощами и с незначительным содержанием насыщенных жиров может остановить развитие рака простаты.Какая связь между весом и раком предстательной железыУ мужчин, которые следят за своим весом риск развития рака незначителен. И наоборот, мужчины, страдающие ожирением, более склонны к данному заболеванию. Поэтому умственный труд должен чередоваться с физическими нагрузками, например, посещение тренажерного зала, прогулки пешком.По результатам исследований у мужчин двадцати лет и старше, которые эякулируют боле пяти раз в неделю, риск развития рака простаты был на треть ниже. Эякуляция в более позднем возрасте также уменьшает риск заболевания.