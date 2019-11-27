Это растение может защитить от рака кишечника

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Исследование американских ученых.Имбирь помогает бороться с воспалительными процессами в толстой кишке. Поэтому имбирь является хорошим профилактическим средством от рака кишечника, считают ученые из США.Американские исследователи изучали действие экстракта имбиря на 30 пациентах, половине из которых давали два грамма добавки из корня растения, а остальным — лекарство пустышку, в течение 28 дней. Через четыре недели ученые измерили уровень воспаления в толстом кишечнике больных и обнаружили, что у тех, кто принимал экстракт имбиря, все показатели, указывающие на наличие воспалительного процесса, улучшились. Воспаление в кишечнике считается предшественником рака толстой кишки.«Существует немалый спрос на безопасные, нетоксичные средства лечения и профилактики рака, которые могли бы улучшить качество жизни наиболее эффективно, в том числе, и с точки зрения затрат», — подчеркнули авторы работы.В состав корня имбиря входят многочисленные полезные аминокислоты, микроэлементы, а также эфирные масла. Он обладает болеутоляющим, отхаркивающим, противорвотным действием, оказывает благоприятное воздействие на желудок, пищеварительную и дыхательную системы. Имбирь принимают при поносах и отравлениях. Чай с имбирем — это отличное средство от физической или умственной усталости, которое помогает справиться со стрессом и восстановить силы. Также, имбирь используют при желтухе, глистных заболеваниях, аллергических и кожных болезнях, астме и т.д. Он обладает омолаживающим эффектом и усиливает половое влечение.