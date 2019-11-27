Эти продукты помогут предотвратить онкозаболевания

Их употребление полезно для организма.Треть всех онкологических заболеваний спровоцировано неправильным питанием – это научно обоснованный факт, отмечает диетолог Алексей Ковальков. Но если питаться «правильными» продуктами, мы можем препятствовать развитию рака. Осталось узнать — какие это продукты.В овощах, фруктах, орехах, зелени и кореньях ученые обнаружили мощные противораковые вещества, которые влияют на заболевание так же, как и лекарства, используемые при химеотерапии. Но в отличие от химических препаратов, натуральные вещества не токсичны. Употребление в пищу «антираковых» продуктов ученые называют «пищевой химиотерапией». Она является отличным помощником (но никак не полноценным лекарством) в борьбе с онкологическими заболеваниями. Поэтому важно знать, какие продукты способны противостоять раку, и по возможности включать их в свой рацион.Всего один стакан натурального молока в день, и вероятность заболеть раком снижается на 15%. Содержащийся в молоке кальций снижает вероятность возникновения полипов в толстой кишке. А именно они, полипы, со временем могут трансформироваться в злокачественные образования.Помидоры. В их состав входит ликопин, мощный антиоксидант, который стимулирует нашу иммунную систему и защищает от некоторых видов рака, в частности от рака простаты. Помните — помидоры должны быть ярко-красными и съедать их нужно 2-3 штуки в день.Еще один антиоксидант, оказывающий противораковое действие – витамин Е, его много в орешках (профилактическая доза около 150 г в день) и растительных маслах (достаточно трех столовых ложек в день).Богатые бета-каротином (витамином А) морковь и тыква предупреждают развитие рака шейки матки, молочной железы, легких, поджелудочной железы, толстого кишечника и простаты. В день рекомендуется съедать не меньше 200 граммов моркови или тыквы.Чеснок и бразильский орех содержат большое количество селена. Этот микроэлемент защищает наши органы (особенно желудок, толстую кишку, пищевод, ротоглотку, молочные железы и кожу) от негативного воздействия канцерогенов. В качестве профилактики врачи советуют съедать 1-2 зубчика чеснока в день или 6-8 орехов.Яйца, точнее яичный желток. В нем содержится холин, регулярное потребление которого на 24% снижает риск формирования опухолей в груди. Также холин есть в пшенице, печени и цветной капусте. Рекомендуется 1-2 яйца в неделю.Хрен, редиска, редька и сельдерей содержат индолы и изотиоцианаты — сильные антиканцерогенные вещества. Для профилактики необходимо съедать ежедневно 50-60 грамм этих продуктов.Содержащийся в луке кверцетин подавляет образование раковых клеток в предстательной и молочных железах, яичниках. Ежедневный минимум одна луковица средних размеров.Тунец, лосось, макрель, сардины – они богаты омега-3 жирными кислотами, которые повышают противоопухолевый иммунитет и витамином D, который препятствует образованию и росту сосудов, питающих опухоль.В зеленом чае и шиповнике содержится галлат эпигаллокатехина, он способен «программировать» гибель раковых клеток. Плюс в шиповнике много противоракового витамина С. Врачи-онкологи советуют выпивать день по 5-7 чашек зеленого чая или по 4-5 чашек отвара из шиповника.Пшеничные, кукурузные, овсяные и рисовые отруби богаты клетчаткой, которая предупреждает возникновение рака кишечника, способствуя его усиленной перестатике и продвижению пищевого комка.Сухофрукты, а в особенности чернослив. За счет большого количества антиоксидантов и пищевых волокон борются с раком на ранних этапах. Достаточно съедать в день по 5-6 сухофруктов в день.Но рекордсменом среди противораковых продуктов является семейство крестоцветных. Брокколи, например, содержит вещество индол-3-карбинол (I3С), которое способствует профилактике онкологических заболеваний настолько эффективно, что еженедельное потребление всего 100 грамма брокколи является гарантией не развития аденомы предстательной железы у мужчин и помогает предотвратить возникновение рака груди у женщин.Помните, человеческий организм постоянно обновляется. Каждую минуту основные структуры организма изнашиваются и заменяются новыми тканями и биохимическими компонентами. Около 98% состава клеток тела, таким образом, полностью обновляется в течение года! Исходный материал, который ваш организм использует для самовоссоздания, поступает в него исключительно с пищей и водой. Это означает, что ваше тело буквально состоит из того, что вы съели за прошедший год. Поэтому питайтесь правильно и не забывайте, что регулярная диспансеризация позволяет предотвратить многие заболевания ещё на ранней стадии!