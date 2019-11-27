Медики рассказали, как кофе влияет на сердце

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Специалисты снова подтвердили пользу кофе.Ученые из Йоркского университета в ходе нового исследования доказали, что употребление кофе защищает от угрозы преждевременной смерти людей с высоким риском сердечной недостаточности.Специалисты пришли к выводу, что одна-две чашки кофе в день полезны для сердца после того, как исследовали данные об употреблении популярного напитка пациентами, которые находятся в группе риска в связи с угрозой развития сердечной недостаточности. В исследовании ученых приняли участие свыше 3700 человек.В результате выяснилось, что употребление кофе в умеренном количестве – не более двух чашек в день, снижает риск преждевременной смерти.Таким образом, новое исследование подтверждает результаты предыдущих наблюдений, которые показывали, что популярный напиток, считавшийся ранее опасным для сердца, при умеренном употреблении в действительности производит защитный эффект.