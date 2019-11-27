Медики рассказали, как поддержать умственные способности в старости

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Мозг нужно тренировать.Способность человека мыслить сохраняется благодаря головному мозгу. А вернее, образованию в нем нейронных связей. С возрастом они могут нарушаться. Однако при помощи специальных упражнений можно натренировать свой мозг так, чтобы связи всегда оставались крепкими.Причем упражнения могут быть как интеллектуальные, так и физические, то есть, при помощи специальных упражнений. Эксперт, специалист в области ухода за пожилыми людьми Алексей Сиднев рассказывает о них подробнее.ТРЕНИРОВКА ПАМЯТИЕсли регулярно тренировать память, то очень скоро способность к запоминанию заметно улучшится. Делать это можно,например, с помощью заучивания наизусть стихов, что не только полезно, но и приносит эстетическое удовольствие. Еще один способ — изложение услышанного или собственноручно написанного текста.Эффективно также пересказывать ранее случившиеся события и новости. Важно излагать произошедшее спустя какое-то время, например, на следующий день. И, конечно же, отлично тренирует память изучение иностранных языков.Однако необходимо тренировать и кратковременную память. Хороший способ — концентрация внимания. Здесь помогут игры, требующие запоминания, например, слов, изображений или их последовательности.ТРЕНИРОВКА ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯРебусы, загадки и задачи — отличные помощники в развитии логического мышления. Игры в шахматы и карты, разгадывание кроссвордов, судоку — все это также способствует установлению в головном мозге нейронных связей.ТРЕНИРОВКА РЕАКЦИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИТИЯСохранять реакцию и пространственное восприятие помогают игры на скорость, где есть необходимость быстрого принятия решения, занятия танцами или йогой. Парадоксально, но компьютерные игры — это не только веселое времяпрепровождение для молодежи, но и полезное занятие для пожилых людей, которое также помогает тренировать реакцию и пространственное восприятие.Конечно, представителям старшего поколения может быть сложно самостоятельно освоить новую технику, но вместе с внуками вполне можно провести некоторое время за игровой приставкой.ТРЕНИРОВКА РЕЧИСкороговорки, произнесение длинных сложных слов, иностранных фраз (при изучении языков) способствуют тренировке речи пожилых людей. А чтение книг — не только удовольствие и отдых, но и хорошая возможность поддерживать словарный запас на должном уровне, и даже расширять его.Следует добавить, что без физических нагрузок (регулярные прогулки, йога, гимнастика для пожилых людей и прочее) невозможно нормальное функционирование организма. А без здорового организма, в свою очередь, нельзя говорить о полноценной работе когнитивных функций. По этой же причине людям старшего возраста надо следить за:* своим рационом: то есть, питаться правильно и полноценно.* сном — спать не менее восьми часов в сутки.* приемом лекарственных препаратов — не допускать одновременного приема нескольких, иногда несовместимых лекарств.Должное внимание стоит уделять и развитию мелкой моторики. Все это позволяет сохранять когнитивные функции на должном уровне.* Когнитивные функции — высшие познавательные функции мозга, мышление, память, словарный запас, способность к абстрактному мышлению, творческой переработке информации, запас знаний, интеллект.