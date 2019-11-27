Эти ежедневные привычки уберегут от сердечного приступа

Специалисты выделяют пять основных привычек, способных укрепить здоровье сердца.

Ни для кого не секрет, что здоровье сердца напрямую зависит от нашего образа жизни. Работоспособность нашего моторчика находится в прямой зависимости от пищевого и социального поведения. Эксперты называют ежедневные привычки, которые сделают сердце здоровее и уберегут нас от сердечного приступа.

Умеренные физические нагрузки

Малоподвижный образ жизни является одной из самых больших угроз для здоровья нашего сердца. Существенно уменьшить риск возникновения сердечных заболеваний можно с помощью ежедневных физических упражнений. Тем, кто находится еще в поиске своего вида спорта, можно посоветовать присмотреться к бегу, велопрогулкам или спортивной ходьбе (можно со скандинавскими палками). Достаточно 30 минут в день для активных упражнений, чтобы поддерживать фигуру, нормализовать давление, укрепить сердце, снизить уровень вредного холестерина, повысить иммунитет и, соответственно, настроение.

Меню без жирного мяса

Нужно понять опасность и раз и навсегда исключить из своего меню жирное мясо. Не так давно в 7 странах была проведена серия исследований, в результате которых эксперты пришли к выводу: обильное потребление насыщенных жиров повышают уровень липидов в крови и провоцируют сердечные приступы. Для того чтобы обеспечить организм необходимым белком, достаточно есть постное мясо, птицу, рыбу, молочные продукты жирностью до 10%. Также стоит обратить внимание на белки растительного происхождения – бобовые, сою, орехи, грибы.

Жирные кислоты в рационе

Для здорового сердца очень важны жирные кислоты омега-3, которые снижают риск образования тромбов, возникновения аритмии и других сбоев в работе сердца. Нужно дважды в неделю употреблять лосось или любую другую жирную рыбу. При этом каждый день стоит есть небольшими порциями грецкие орехи, миндаль и семена льна.

Отказ от сигарет и алкоголя

Для тех, кто еще сомневается и продолжает курить, стоит напомнить, что курение особо опасно для сердца — эта дурная привычка может привести к образованию тромбов, которые в свою очередь могут заблокировать приток крови к сердцу. При этом алкоголь, в отличие от сигарет, в небольших дозах даже благотворно влияет на здоровье сердца. Но это – максимум — бокал (желательно красного сухого) вина в день. А когда эта норма превышена и напиток выбран покрепче, здоровье сердца изрядно страдает: повышается давление, уровень вредного холестерина, увеличивается риск возникновения болезней сердца.

Встречи с друзьями

Эмоциональное равновесие – отличный рецепт для укрепления здоровья сердца. Ни для кого не секрет, что стресс и все негативные эмоции негативно влияют на большинство органов и систем. При этом сердце страдает больше всего и в первую очередь. Для профилактики стресса и сердечнососудистых заболеваний нужно почаще бывать в компании симпатичных вам людей, встречаться с друзьями и однодумцами, получать заряд энергии и позитива от такого положительного общения. Так вы наполнитесь энергией и автоматически станете стойкими к житейским неприятностям.
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