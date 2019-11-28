Самый популярный заменитель сахара может быть смертельно опасен

Медики объявили приговор популярному заменителю сахара.Исследователи из Университета Сассекса утверждают, что самый популярный в мире искусственный подсластитель, аспартам, опасен для человека.Комиссия, которая в свое время проверяла безопасность аспартама, возможно, неправильно оценила риски, утверждают исследователи.Профессор Эрик Миллстоун и доктор Элизабет Доусон подробно исследовали серьезные недостатки в заверениях, предоставленных в 2013 году Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA) в отношении безопасности аспартама, более известного как Nutrasweet.Новое исследование указывает на то, что группа EFSA обесценила результаты каждого из 73 исследований, в которых указывалось, что аспартам может быть вредным. В этих работах указаны и «очаги» поражения — это головной мозг, печень, легкие и кишечник.Начиная с 1974 года ученые предупреждают о рисках рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который содержится в тысячах продуктов по всему миру, включая диетические безалкогольные напитки.Профессор Миллстоун, эксперт Университета Сассекса по политике химической безопасности пищевых продуктов, призывает приостановить разрешение на продажу или использование аспартама в ЕС до проведения независимого и тщательного пересмотра соответствующих доказательств, включая ключевые документы, которые, по словам профессора Миллстоуна, были убраны из досье.Он также выступает за радикальный пересмотр процессов безопасности пищевых продуктов в ЕС, включая прекращение дискуссий за закрытыми дверями.По словам Миллстоуна, если бы EFSA так же критично подходила к исследованиям, которые говорят в пользу аспартама, как и к исследованиям, которые говорят против него, то выводы давно были бы неутешительными. «Аспартам не является приемлемо безопасным», — констатирует Миллстоун.