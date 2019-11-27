Ученые рассказали о причине появления рака толстой кишки

Появление рака толстой кишки может быть связано с двумя генами, участвующими в сжигании жиров.Ученые из Ратгерского университета заявили о том, что два гена, которые присутствуют в стволовых клетках кишечника и помогают сжигать жир, поступающий в организм с едой, могут участвовать в появлении рака толстой кишки.«Ученые показали, что при употреблении продуктов с высоким содержанием жира в кишечнике повышается количество стволовых клеток, делая организм более восприимчивым к раку толстой кишки», — заявил один из исследователей Майкл Верзи.В результате естественных процессов ежедневно теряются миллионы клеток кишечника так же, как теряются клетки кожи. Столовые клетки кишечника постоянно обновляются, обеспечивая обновление слизистой оболочки. Вместе с тем, изменения в стволовых клетках могут привести к появлению рака. Рак толстой кишки является третьим наиболее распространенным раком, который регистрируется у мужчин и женщин в США.В ходе исследования ученые выяснили, что два гена (HNF4A и HNF4G) обеспечивают правильное функционирование слизистой оболочки кишечника. Они помогают сжигать жир, обеспечивая стволовые клетки энергией. Когда в пищевом рационе присутствует большое количество жира, количество постоянно делящихся стволовых клеток увеличивается, и это повышает риск развития опухолей. Таким образом, здоровое питание является одним из эффективных способов профилактики онкологических заболеваний.