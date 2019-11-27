Названо неожиданное полезное свойство авокадо

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Полезный продукт для диабетиков.Ученые провели новое исследование, которого подтвердило, что регулярное употребление авокадо способно предотвратить развитие сахарного диабета.В этом фрукте содержится много витаминов и полезных микроэлементов, которые благоприятно влияют на функционирование всего организма. В состав плодов авокадо входит калий, фосфор, магний, железо, витамины А, Е и С, а также аминокислоты, которые помогают бороться со свободными радикалами.Специалисты во время исследования выяснили, что соединение, содержащееся в плодах этого фрукта способно подавлять клеточные процессы, приводящие к сахарному диабету. Это вещество всасывается в кровь, но не оказывает пагубного влияния на работу печени и почек. Авокадо выделяет молекулы жира В, которые снижают резистентность к инсулину. Это помогает в значительной степени отменить или задержать развитие диабета.Помимо этого, авокадо входит в список продуктов, которые следует употреблять диабетикам, потому что этот фрукт стабилизирует химический баланс в организме и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.