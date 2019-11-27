Названы неожиданные опасные свойства злоупотребления мандаринами

Мандарин – главный участник зимней фруктовой тарелки, полюбившийся многим.И этот вкусный фрукт очень полезен, если с ним не переусердствовать. Гастроэнтеролог Наталья Гордиенко рассказала, чем может обернуться переедание мандаринов.Мандарины можно есть не более 4-6 штук в день взрослым, и до двух плодов – детям. В первую очередь потому, что этот фрукт – источник большого количества витамина С, который в высокой концентрации может спровоцировать аллергические реакции.Кроме того, из-за кислоты, содержащейся в этом фрукте, его нельзя есть натощак. Иначе вещество, обжигающие слизистую оболочку пищеварительного тракта, спровоцирует изжогу. Кстати, по этой же причине мандарины не стоит есть тем, у кого есть хронические заболевания ЖКТ, например, гастрит, язва и т.д., чтобы не спровоцировать обострение болезни.«Не стоит миксовать цитрусовые, в частности, и мандарины, со сладостями, особенно, с шоколадом. Такой «коктейль» создает избыточную нагрузку на поджелудочную железу, от чего может появиться тошнота, рвота и повыситься температура. Так что делайте между употреблением этих продуктов промежуток минимум в час», — рекомендует врач.