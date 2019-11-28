ТОП-10 продуктов, полезных для пищеварения

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Основные продукты для идеального пищеварения.Данные суперпродукты отличаются высокой питательностью и усвояемостью.Они не вызывают вздутия живота, чувства тяжести и нормализуют работу кишечника — конечно, если вы помните о том, что пищу нужно тщательно пережевывать и наслаждаться едой в спокойном состоянии.Ямс или сладкий картофель. Полезная альтернатива «классическому» белому картофелю. Кстати, большинство людей не видят различия между ямсом и сладким картофелем. Действительно, и в том, и в другом продукте содержатся питательные вещества, которые усваиваются легче, чем элементы привычного корнеплода. Оказывается, дело в нюансах: в ямсе больше содержание воды, так что он переваривается очень легко. Сладкий картофель более сухой и отличается вяжущим вкусом.Красная и желтая чечевица. Среди многообразия бобовых, которые обязательно должны быть в здоровом рационе, она переваривается легче всего. Кроме того, чечевица лидирует по содержанию железа. Улучшая пищеварение, она также нормализует уровень сахара в крови. Дополнительный бонус — чечевица не накапливает токсинов, богата витамином B1 и незаменимыми аминокислотами.Авокадо. Неприглядный с виду, этот мягкий плод удивительно богат белком и клетчаткой: авокадо среднего размера содержит около 12 г полезных волокон. Но, несмотря на плотную текстуру, он не вызывает чувства тяжести в животе. Включив авокадо в свой рацион, вы устраните сразу несколько проблем: экзотический фрукт улучшает состав кишечной микрофлоры, усиливает перистальтику и нормализует стул. Кстати, согласно аюрведе, авокадо укрепляет иммунную систему. Если вы опасаетесь неожиданной реакции организма, добавьте к фрукту лайм, щепотку соли и кинзу — они помогут авокадо усвоиться.Отруби и злаки. Это идеальные продукты для завтрака: тарелка злаков, приправленная кусочками фруктов и медом (почти 14 г клетчатки в чистом виде), настроит пищеварительную систему на нужный лад и надолго обеспечит чувство сытости. Что касается пророщенной пшеницы и цельного овса, то лучших продуктов для здоровья пищеварительной системы природа еще не изобрела. Залейте злаки горячей водой и ненадолго оставьте настояться — здоровое лакомство для вашего желудка готово!Шпинат. Среди зеленых овощей он признанный лидер по усвояемости и безопасности для пищеварения. Не хотите хрустеть зелеными листьями, сделайте напиток. В соке шпината много марганца — вещества, которое жизненно необходимо для нормального обмена веществ, качественной работы мозга и щитовидной железы, а также выработки гормонов счастья.Миндаль. Нормализует обмен веществ, улучшает зрение и положительно действует на сердечнососудистую систему — на этом список полезных свойств миндаля не заканчивается. Он также является натуральным источником витаминов и микроэлементов. Только не увлекайтесь: горсти орехов в день будет достаточно. Добавьте их в смузи или используйте как полезный перекус.Хурма. Этот фрукт особо рекомендован при проблемах с пищеварением — и все благодаря пектинам. За счет уникального состава хурма не только очищает кишечник, но и является главной пищей для бифидобактерий, стимулируя их рост и активность.Льняные семена. Еще один обязательный продукт для тех, кого беспокоит пищеварительная система. Обычные с виду семечки обладают колоссальным потенциалом: они снижают уровень холестерина в крови, защищают от раздражения воспаленную слизистую пищевода, понижают всасывание токсинов, нормализуют стул — перечислять можно до бесконечности.Зеленый чай. Для улучшения пищеварения важно не только следить за тем, что лежит у вас в тарелке, но и контролировать то, что находится у вас в кружке. Беспроигрышный вариант — зеленый чай. Благодаря содержащимся в нем катехинам, он уменьшает аппетит и улучшает пищеварение. Отменять любимые напитки не придется — для «оздоровительного» эффекта достаточно всего одной чашки зеленого чая в день. Хотя, как говорят, к хорошему быстро привыкаешь.Натуральный йогурт. Употребление йогурта является, пожалуй, самым простым способом нормализовать пищеварение. Густой белоснежный «мусс» поставляет в организм полезные бактерии, которые стимулируют работу кишечника. Вариантов побаловать свой организм множество: йогурт можно съесть на завтрак, подать в качестве десерта в обед или заменить им вредные сладости на ужин. Для хорошего обмена веществ достаточно есть йогурт всего один раз в день.