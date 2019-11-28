Опущение почек: симптомы, осложнения и лечение
Как известно, в здоровом организме человека почки располагаются в поясничном районе, по обе стороны позвоночника. Смещение почки вдоль позвоночника на 1-2 см обычно не вызывает у уролога никаких вопросов — это является нормой. Но когда почка смещается в область живота или таза, а потом возвращается в свое обычное место при перемене положения тела — такое ее поведение считается уже отклонением от нормы и поводом пройти обследование и лечение.
Что же может спровоцировать такое поведение почки? Это могут быть:
— инфекционные заболевания;
— резкое похудание;
— снижение тонуса мышц брюшной стенки;
— у женщин — после беременности и родов;
— наследственная;
— формирование гематомы в околопочечной клетчатке;
— травмы.
Специалисты различают такие виды нефроптоза:
— 1-я степень, когда почка пальпируется только во время вдоха (на выдохе она скрывается в области правого подреберья). На начальном этапе заболевания медики затрудняются установить диагноз (особенно если это взрослый человек без дефицита массы тела).
-2-я степень, на которой чаще всего диагностируется опущение правой почки. При этом почка выходит из подреберья только тогда, когда человек находится в вертикальном положении. А когда больной встает – она прячется обратно. Иногда ее можно и даже нужно поправлять рукой.
3-я степень – это тяжелая стадия заболевания, когда повышается риск развития сопутствующих патологий и осложнений. В этом состоянии почка выходит из подреберья практически в любом положении.
Опущение почки имеет следующие симптомы:
— тупая, непостоянная боль в пояснице, появляющаяся обычно во второй половине дня, которая может усиливаться при физической нагрузке и стихать при прекращении нагрузки или в положении человека лежа. С усугублением нефроптоза проявляется постоянной болью, которая напоминает почечную колику, которая не исчезает и в положении больного лежа;
— появление крови в моче — чаще появляется во второй половине дня или после физических нагрузок.
А еще это заболевание может вызвать появление таких симптомов:
— снижение аппетита;
— нарушение функции кишечника;
— психическая депрессия; невротические расстройства;
— учащенное сердцебиение;
— бессонница;
— апатия;
— головокружение с приступами тошноты.
Почувствовав боль в пояснице впервые, лучше не дожидаться последующего развития заболевания и появления соответствующих симптомов, а сразу же обратиться к врачу.
Для опущения почек характерны такие сложнения:
— пиелонефрит;
— гидронефроз;
— камни почек;
— почечная колика;
— артериальная гипертензия.
На ранних стадиях заболевания медики советуют носить эластичный бандаж. А когда болезнь приобретает тяжелые формы, врачи применяют оперативное лечение нефроптоза.
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