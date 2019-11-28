Опущение почек: симптомы, осложнения и лечение

Опущение почек еще называю нефроптозом характеризуется подвижностью и расположением почек ниже нормы.Как известно, в здоровом организме человека почки располагаются в поясничном районе, по обе стороны позвоночника. Смещение почки вдоль позвоночника на 1-2 см обычно не вызывает у уролога никаких вопросов — это является нормой. Но когда почка смещается в область живота или таза, а потом возвращается в свое обычное место при перемене положения тела — такое ее поведение считается уже отклонением от нормы и поводом пройти обследование и лечение.Что же может спровоцировать такое поведение почки? Это могут быть:— инфекционные заболевания;— резкое похудание;— снижение тонуса мышц брюшной стенки;— у женщин — после беременности и родов;— наследственная;— формирование гематомы в околопочечной клетчатке;— травмы.Специалисты различают такие виды нефроптоза:— 1-я степень, когда почка пальпируется только во время вдоха (на выдохе она скрывается в области правого подреберья). На начальном этапе заболевания медики затрудняются установить диагноз (особенно если это взрослый человек без дефицита массы тела).-2-я степень, на которой чаще всего диагностируется опущение правой почки. При этом почка выходит из подреберья только тогда, когда человек находится в вертикальном положении. А когда больной встает – она прячется обратно. Иногда ее можно и даже нужно поправлять рукой.3-я степень – это тяжелая стадия заболевания, когда повышается риск развития сопутствующих патологий и осложнений. В этом состоянии почка выходит из подреберья практически в любом положении.Опущение почки имеет следующие симптомы:— тупая, непостоянная боль в пояснице, появляющаяся обычно во второй половине дня, которая может усиливаться при физической нагрузке и стихать при прекращении нагрузки или в положении человека лежа. С усугублением нефроптоза проявляется постоянной болью, которая напоминает почечную колику, которая не исчезает и в положении больного лежа;— появление крови в моче — чаще появляется во второй половине дня или после физических нагрузок.А еще это заболевание может вызвать появление таких симптомов:— снижение аппетита;— нарушение функции кишечника;— психическая депрессия; невротические расстройства;— учащенное сердцебиение;— бессонница;— апатия;— головокружение с приступами тошноты.Почувствовав боль в пояснице впервые, лучше не дожидаться последующего развития заболевания и появления соответствующих симптомов, а сразу же обратиться к врачу.Для опущения почек характерны такие сложнения:— пиелонефрит;— гидронефроз;— камни почек;— почечная колика;— артериальная гипертензия.На ранних стадиях заболевания медики советуют носить эластичный бандаж. А когда болезнь приобретает тяжелые формы, врачи применяют оперативное лечение нефроптоза.