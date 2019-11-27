Какие продукты защитят грудь от рака

Пять продуктов, защищающих от рака груди.Рак груди считается одним из самых распространенных и опасных заболеваний в мире. Многие считают, что от него страдают только пожилые пациентки, но, как показывают исследования, в группу риска могут попадать женщины и в возрасте от 25 лет.Одним из эффективных средств, рекомендуемых для снижения риска рака молочной железы, является, конечно же, здоровое питание. Ученеы составили список из пяти продуктов, обладающих мощными противораковыми свойствами. В него попали:1. Шпинат. Исследования показали, что у женщин, потребляющих шпинат, риск развития рака груди снижен на 40 процентов. Видимо, все дело в каротиноидах, которые содержатся не только в шпинате, но и в других зеленых овощах. Эти элементы удаляют из организма такие нестабильные молекулы, как свободные радикалы, не давая им навредить организму.2. Брокколи. Эта разновидность капусты считается одним из лучших продуктов с противораковыми свойствами, и все благодаря содержащемуся в нем компоненту под названием сульфорафан. Опыты на мышах показали, что сульфорафан сокращает количество раковых стволовых клеток.3. Грибы. Большое потребление грибов связано с пониженным риском рака груди у женщин, еще не достигших периода менопаузы. Грибы содержат антиоксиданты, такие как L-эрготионеин, которые могут обеспечивать защиту от онкологического недуга.4. Куркума. В этой специи есть химическое соединение под названием куркумин. В 2007 году американское исследование показало, что активный ингредиент куркумина помогает останавливать распространение раковых клеток молочной железы по организму. Это доказали опыты на мышах. В свою очередь, лабораторые исследования, проведенные на раковых клетках, также подтвердили противораковые свойства куркумина.5. Гранат. В этом фрукте нашли компонент, который может помочь в борьбе с опухолями, особенно в случае эстроген-зависимых типов рака груди. Американские ученые установили, что семена граната содержат эллаговую кислоту, которая является мощным антиоксидантом. Как предположили ученые, она способна подавлять работу фермента, играющего важную роль в развитии рака молочной железы.