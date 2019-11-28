Лечение гипертонии народными средствами

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Народная медицина для нормализации давления.Лечение гипертонии должно быть ранним, комплексным, систематическим, направленным на предупреждение прогрессирования заболевания и профилактику осложнений.Артериальная гипертония представляет собой повышение кровяного давления в артериях большого и малого круга кровообращения и нарушение тонуса сосудов разных областей (чаще головного мозга).Для людей среднего возраста повышенным артериальным давлением считается систолическое (верхнее) свыше 140 мм рт. ст., диастолическое (нижнее) – свыше 90 мм рт. ст.Лечение гипертонии должно быть ранним, комплексным, систематическим, направленным на предупреждение прогрессирования заболевания и профилактику осложнений.Все методы лечения строго индивидуальны и назначаются в соответствии с особенностями каждого случая, стадией и формой заболевания.Для нормализации артериального давления широко применяют средства народной медицины.— 1 столовую ложку сухих плодов боярышника заварить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 2 часа (можно заварить в термосе), процедить. Принимать по 1 — 2 столовых ложки 3 — 4 раза в день до еды.— 10 г сухих плодов боярышника настоять 10 дней в 100 мл водки или 40 %-ном спирте, профильтровать. Принимать по 30 капель в смеси с водой 3 раза в день до еды при гипертонии.— Другой способ приготовления: 25 г сушеных плодов боярышника настоять в 100 мл спирта. Принимать по 30 — 40 капель 3 раза в день до еды.— 100 г плодов боярышника раздробить, залить 1 литром 70 %-ного спирта, настоять 2 недели. Принимать по 20 — 30 капель 3 — 4 раза в день до еды.— 0,5 чайной ложки настойки боярышника и 0,5 чайной ложки настойки золотого уса смешивают и выпивают за 1 час до еды. Лекарство принимают 1 раз (лучше утром) в день в течение 7 дней. После недельного перерыва курс повторяют.— Смешать по 1 стакану морковного сока, сока хрена, меда с соком 1 лимона. Принимать по 1 — 2 чайные ложки 3 раза в день за час до еды или через 2 — 3 часа после еды. Хранить смесь в стеклянной банке с плотной крышкой в прохладном месте. Продолжительность лечения около 2 месяцев.— Натереть на терке небольшой корень хрена, залить его 1 стаканом холодной кипяченой воды, настоять 36 часов, процедить. Стакан полученного настоя использовать вместо сока хрена для приготовления смеси по предыдущему рецепту. Эту смесь принимать по 1 столовой ложке 2 — 3 раза в день за час до еды. Курс лечения 2 месяца. Смесь хранить в закупоренной посуде в холодном месте.— 50 г цветков или плодов конского каштана настоять в 0,5 л 50 %-ной водки. Принимать по 30 — 40 капель 3 — 4 раза в день в течение 3 — 4 недель для понижения давления, уменьшения свертываемости крови, укрепления стенок капилляров и вен, предупреждения образования тромбов в кровеносных сосудах.— Взять по 200 мл морковного и свекольного сока, 100 г клюквы, 200 г меда, 100 мл спирта, смешать и настоять в темном месте 3 дня. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.— Взять 2 стакана свекольного сока, 1,5 стакана клюквенного сока, сок 1 лимона, 250 г цветочного меда, 1 стакан водки, перемешать. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за час до еды.— Из 3 кг вымытого и очищенного репчатого лука выжать сок, смешать его с 500 г меда, добавить перегородки 25 — 30 грецких орехов, залить 0,5 л водки, настаивать в течение 10 дней. Принимать по 1 столовой ложке 2 — 3 раза в день.— 3 кедровые шишки положить целиком в 0,5 л водки, добавить 1 столовую ложку настойки валерианы и 10 кусочков сахара, настаивать в темном месте 2 недели. Принимать по 1 столовой ложке на ночь.— Проводить один раз в неделю «огуречный» разгрузочный день, съедая в течение суток 1,5 кг свежих огурцов и выпивая 0,5 л свежей простокваши. Помогает при гипертонии и сопутствующем атеросклерозе.— 150 — 200 г свежих клубней топинамбура тщательно вымыть, очистить и принимать ежедневно 2 — 3 раза в день перед едой.— 50 — 100 г свежеприготовленного сока клубней топинамбура принимать 2- 3 раза в день за 10 — 15 минут до еды.