Ежедневные привычки, которые портят кожу лица и рук

У каждой из нас есть привычки, которым мы в повседневной жизни не придаем значения, и которые губят нашу кожу.Эксперты выделяют, как минимум, пять вредных привычек, которые негативно сказываются на состоянии кожи. Иногда высыпания на коже, ее дряблость и отечность являются следствием вредных привычек, которым мы в повседневной жизни даже не придаем значения.Отказавшись от этих привычек, вы заметите, что лицо стало значительно чище, а количество черных точек и прыщиков уменьшилось.Влажные салфетки для снятия макияжаСлучается, что в дороге, в поезде мы пользуемся влажными салфетками для снятия макияжа. Но важно помнить, что пропитка этих салфеток не всегда безопасна для кожи лица. Случается, что после их использования у вас возникают аллергические реакции в виде сыпи, покраснения и пятен, которые шелушатся.В этом случае можно посоветовать купить мицеллярную воду и с ее помощью снимать макияж в условиях, когда нет возможности умыться. Такая вода мягко и эффективно растворит косметику, очистит поры и позволит коже дышать.Утреннее латтеРечь идет не столько о кофе, сколько о молоке, вернее о его количестве, добавленном в утренний напиток. Дерматологи уверены, что у части людей присутствует непереносимость лактозы, которая провоцирует чрезмерное выработки себума и появление прыщей. Поэкспериментируйте: исключите молоко и все производные хотя бы на три недели и понаблюдайте за состоянием кожи лица.РукиНевинная на первый взгляд привычка трогать свое лицо руками может привести к появлению проблем с кожей. Важно понимать, что прикасаться к лицу можно только вымытыми руками для нанесения крема или во время макияжа.Нелюбовь к водеРечь идет о количестве чистой, негазированной воды, которую вы выпиваете в день. Помните, что обезвоживание всегда плохо сказывается на коже, производя как сухость, так и усиленную выработку себума. А еще правильный питьевой режим помогает организму эффективно очищаться от токсинов, что делает кожу чище и свежее.ПодушкаВ этом случае важно то, из чего она сделана и то, как часто вы меняете наволочку. Это важные факторы в вопросе здоровья кожи. При перьевой подушке и привычке менять белье раз в неделю, по выходным, стоит пересмотреть свои привычки. Знайте, что пух и перо — отличная среда для обитания клещей демодекса, что вызывает аллергию и акне.Подушку стоит немедленно заменить на синтетическую (поролоновую), шелковую, а наволочку обязательно менять раз в два дня. И уже через месяц ваша кожа станет чище и здоровее.