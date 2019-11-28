Головная боль: разновидности, причины и опасность

Головная боль довольно часто является предметом жалоб людей.Чаще всего на приемах у терапевта или невропатолога люди жалуются на головные боли, которые носят разный характер – в локации, продолжительности, выраженности. При этом именно головной боли реже всего придают значение, предпочитая перетерпеть или придушить ее порцией обезболивающих препаратов.Но есть такая боль, которая может быть предвестником более серьезного заболевания и ее ни в коем случае не стоит игнорировать. Причин головной боли бывает достаточно мноого:— изменения артериального давления;— воспаления,— травмы и опухоли мозга;— невралгии;— вегетативная дисфункция;— солнечный и тепловой удары;— интоксикации и многое другое.Случается, головная боль является основным проявлением болезни, например, мигрени. Также головная боль может быть:— длительной;— ноющей;— резкой;— нестерпимой.Она может охватывать всю голову или концентрироваться исключительно в висках. Специалисты различают несколько разновидностей головной боли.Чаще всего встречается головная боль напряжения, синусовая головная боль или мигрень. Эти виды головной боли характеризуется ноющим ощущением дискомфорта, постепенно нарастая. А когда головная боль становится резкой и невыносимой, а ее пик длится 60 секунд, такое состояние может указывать на кровоизлияние в мозге.Стоит также волноваться, если головная боль появляется после физических упражнений или секса – такое состояние может быть симптомом опухоли мозга или аневризмы.Сильная головная боль и невнятная речь, затуманенное зрение, проблемы с равновесием, дезориентация или потерю памяти – все эти симптомы могут быть признаком инсульта и стоит немедленно вызвать врача.Ничего хорошего не сулят головные боли, появившиеся после 55 лет. В этом случае также стоит проконсультироваться со своим врачом.Плохой признак, если боли начались после удара головой – так себя может проявлять сотрясение, которое может привести к повреждению мозга, если его не лечить.Когда головная боль локализуется вокруг глаза, она называется кластерной и может быть признаком опухоли мозга или аневризмы. Такое состояние часто сопровождается тошнотой и рвотой. Если при этом еще и немеет шея или поднимается температура — это может быть менингитом.Стоит забить тревогу, если головная боль усиливается после 24 часов. Тем более стоит обращаться к врачам, когда в вашей семье кто-то болел раком, или у вас появился новый тип головной боли – это может быть признаком опухоли мозга.