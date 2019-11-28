Как витамин D помогает работе сердца

В исследовании приняли участие люди преимущественно 70-летнего возраста.Британские учёные из Университета в городе Лидс провели исследование по влиянию витамина D на работу сердечно-сосудистой системы человека/По заверениям исследователей, ежедневные дозы витамина помогут обойтись без дорогостоящих операций.Сообщается, что в исследовании, проводимом учёными и Университетом Лидса во главе с доктором Клаусом Витте, принимали участие 165 человек с проблемами в работе сердца. По словам исследователей, у всех участников эксперимента, до его начала, фракция выброса (количество крови, выбрасываемого с каждым сокращением сердечной мышцы) не превышала 26%. Все обследуемые были разделены на две части. Первая часть употребляла таблетки с витамином D, в то время как вторая часть принимала плацебо.По завершению исследования учёные обнаружили удивительные результаты. Так, группа больных, которые употребляли плацебо, не получила улучшений в работе сердца, в то время как участники эксперимента, принимающие витамин D, почувствовали улучшения и уровень фракции у них вырос с 26% до 34%.Таким образом, команда британских учёных, под руководством доктора Витте доказала, что витамин D положительно сказывается на работу человеческого сердца .