Как понизить риск инсультов и инфарктов у мужчин

Врачи объяснили, как свести к минимуму риск инсультов и инфарктов среди мужчин.Как оказалось, можно понизить рису возникновения инсультов и инфарктов среди пожилых мужчин с помощью гормонозаместительной терапия. Как оказалось, риск осложнений после применения гормонов снижается даже у людей, страдающих хроническими «сердечными» заболеваниями. И это снижение весомое – на 80%, как показало исследование.Известно, что многие женщины после наступления менопаузы, чтобы уменьшить неприятные симптомы этого состояния, начинают принимать гормоны. И таким образом, гормонозаместительная терапия избавляет представительниц слабого пола от таких проблем, как скачки настроения, приливы, ночная потливость, боли в области живота и многие другие.Но в последнее время медики стали много говорить и о пользе гормонозаместительной терапии для мужчин, которые и не переживают такие интимные и сложные моменты в жизни, когда уровень тестостерона резко падает, как это происходит у женщин.Но вместе с тем у мужчин количество половых гормонов все же постепенно уменьшается с возрастом. А это становится причиной уменьшения мышечной массы, депрессий, проявляет себя ощущениями слабости, немощности и многим другим неприятным симптомам.Так уже получается, что в последние годы медики стала активно пропагандироваться гормонозаместительную терапию для мужчин, которым предлагаются таблетки, пластыри и гели. Все эти препараты могут повысить уровень тестостерона. Еще не так давно по этому поводу существовали опасения, что это может увеличить риск болезней сердца, а также опухолей простаты.Но американские эксперты установили, что мужчины в возрасте от 58 до 78 лет, которые уже имеют проблемы с сердцем, только выиграют в состоянии своего здоровья от практики гормонозаместительной терапии. Как известно. снижение уровня тестостерона ухудшает работу сердца, а его повышение – отменно укрепляет функциональность данного органа. Именно к этому выводу пришли специалисты, обследовав 750 сердечников.В ходе исследований ученые пришли к выводу: гормонозаместительная терапия на 80% снизила риск болезней сердца по сравнению с теми мужчинами из одной возрастной категории, которые не принимали никаких гормонов.