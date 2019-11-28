Что в первую очередь нужно сделать каждому диабетику

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Важно знать всем, болеющим сахарным диабетом, что нужно сделать в первую очередь.Людям с сахарным диабетом недостаточно просто контролировать уровень сахара в крови для сохранения здоровье. Эксперты называют, как минимум, восемь вещей, которые каждый диабетик обязан делать в первую очередь.Купить хороший глюкометр. Установлено, что многие люли с диабетом имеют в домашней аптечке не слишком качественные глюкометры. Но это не статья расходов, на которой стоит экономить – глюкометр является важнейшим для вашего здоровья инструментом. Измерять уровень сахара в крови следует 4 раза в день: до завтрака, через два часа после завтрака, до обеда и через два часа после обеда.Сделать анализ мочи привычкой. Следует знать, что неконтролируемый диабет приводит к хронической почечной недостаточности из-за избытка сахара в крови и чрезмерно перегруженных почек. В такой ситуации почкам требуется больше усилий для фильтрации токсинов из организма. При этом кровяные сосуды почек повреждаются, что приводит к скоплению воды и солей. Именно поэтому важно регулярно сдавать анализы мочи для проверки работы почек.Посещать кардиолога. Кроме врача-эндокринолога необходимо регулярно посещать кардиолога для контроля диабета – эта болезнь губительно воздействует на артерии сердца, мозг, почки, легкие, ноги, глаза. Но на сердце приходится основная нагрузка. Поэтому следует регулярно проверять его, даже если пока нет никаких проблем.Посещать офтальмолога. Также стоит знать, что диабет существенно увеличивает риск развития болезней глаз, включая катаракту и глаукому. А еще он может стать причиной диабетической ретинопатии. Поэтому так важно вовремя обнаружить заболевание и своевременно его пролечить.Узнать больше о гликемическом индексе (GI). Этот индекс важно знать не только диабетикам – всем необходимо беспокоится об GI продуктов и почаще отказываться от углеводов, из-за которых так сильно повышается уровень сахара в крови.Следить за ступнями. Диабетикам со стажем нужно посещать подиатора для проверки здоровья ступней, чтобы вовремя обнаружить патологический процесс в виде незаживающей язвочки. Так можно избежать развития диабетической стопы, из-за которой у диабетиков ампутируют конечности.Физические нагрузки. При диабете очень полезны даже умеренные физические нагрузки (ходьба). Но запомните: скорость пешей ходьбы должна составлять не менее 6 километров в час, и лучше всего устраивать эти прогулки рано утром.Посещать психолога. Изменения уровня сахара в крови также вызывают перемены в показателях нейротрансмиттеров вроде серотонина. Это приводит к перепадам настроения, тревожному состоянию и депрессии. А в таком состоянии кому угодно будет довольно сложно адекватно заботиться о собственном здоровье.