ТОП-8 лечебных растений для здоровья зубов
Стоит знать, что практически все магазинные средства по уходу за зубами содержат лаурилсульфат натрия и алкоголь. Эти составляющие медленно, но уверенно разрушают зубы. Поэтому производители вынуждены заменять вредные химические вещества натуральными травами. Эксперты давно пришли к выводу, что положительный эффект от них не хуже. Многие лечебные травы активно препятствуют размножению бактерий и снимают воспаления десен.
Алоэ вера
Если во рту есть ранки или воспаление вам поможет бороться с ними алоэ, сок которого богат витамином Е. Именно этот компонент способствует быстрому заживлению ран – достаточно просто смазать место воспаления соком растения.
Гвоздика
Это лечебное растение замечательно поможет снять боль в деснах и зубах. Можно пользоваться гвоздичным эфирным маслом. А бывает достаточно разжевать гвоздику и подождать 15 минут.
Масло чайного дерева
Достаточно добавить в 1 стакан теплой воды каплю масла и прополоскать ею рот. Так можно снять боль и воспаление. А еще эфирное масло чайного дерева успешно используют для отбеливания зубов.
Календула
Для укрепления десен рекомендуется полоскать рот отваром календулы. После таких процедур зубы становятся крепкими, перестают болеть.
Ним
Порошок дерева ним производители часто добавляют в самые качественные зубные пасты, чтобы устранить неприятный запах изо рта и отбелить зубы.
Мята
Это еще одно эффективно средство для борьбы с неприятным запахом, которое к тому же еще и обладает антисептическим действием. Хорошо использовать эфирное масло мяты.
Шалфей
Лечебная трава предназначена для лечения десен и полости рта. А если полоскать настоем шалфея больное горло, можно быстро победить ангину и тонзиллит.
Мирра
Это чудодейственное растение превосходно справляется с язвочками во рту. Его часто используют при заболеваниях десен.
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