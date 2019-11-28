Ученые испытали препарат, замедляющий старение кожи

Биологи случайно открыли средство, которое замедляло процесс старения кожи.Ученые из американского Дрексельского университета провели исследование, в ходе которого установили, что препарат, используемый для того, чтобы предотвратить отторжение органов после операции по пересадке, замедляет старение кожи.Этим препаратом оказался рапамицин.Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 13 добровольцев старше 40 лет. Участники эксперимента на протяжении восьми месяцев наносили на одну руку крем с рапамицином, а на другую — крем-плацебо (пустышку).После окончания эксперимента испытуемые прошли биопсию, которая помогла установить, повлиял ли крем с рапамицином на кожу на клеточном уровне.Оказалось, что изменения имеются. И их видно даже невооруженным глазом.Ученые подчеркнули, что на тех участках кожи, где наносился препарат, увеличилось количество белка коллагена и снизилось количество p16, белка, который является одним из ключевых маркеров старения клеток кожи.А визуально было заметно уменьшение морщин и провисаний. Также пигментация кожи стала более однородной.