Ученые испытали препарат, замедляющий старение кожи
Ученые из американского Дрексельского университета провели исследование, в ходе которого установили, что препарат, используемый для того, чтобы предотвратить отторжение органов после операции по пересадке, замедляет старение кожи.
Этим препаратом оказался рапамицин.
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 13 добровольцев старше 40 лет. Участники эксперимента на протяжении восьми месяцев наносили на одну руку крем с рапамицином, а на другую — крем-плацебо (пустышку).
После окончания эксперимента испытуемые прошли биопсию, которая помогла установить, повлиял ли крем с рапамицином на кожу на клеточном уровне.
Оказалось, что изменения имеются. И их видно даже невооруженным глазом.
Ученые подчеркнули, что на тех участках кожи, где наносился препарат, увеличилось количество белка коллагена и снизилось количество p16, белка, который является одним из ключевых маркеров старения клеток кожи.
А визуально было заметно уменьшение морщин и провисаний. Также пигментация кожи стала более однородной.
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