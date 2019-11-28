Диетолог раскрыла секрет питания после физических занятий

Творог — не лучший вариант.Существует целый список продуктов, которые нужно исключить из рациона после тренировки, чтобы похудеть.Известный диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram раскрыла секрет питания после физических занятий.«Чтобы поддержать сжигание жиров и образование мышц, ограничьте после занятий: сильно соленые продукты. Они задерживают воду в организме, что создает дополнительную нагрузку на почки. Если почки работают плохо, вода из тела выводится плохо, лимфодренаж становится хуже, и жир сжигается медленно», – отметила она.По словам специалиста, также нужно исключить продукты с содержанием жира более 2,5%. Кроме того, нужно отказаться от творога, так как на усвоение понадобится около восьми часов.«Если после тренировки чувствуете тремор, подождите 10-15 минут, попейте воды, отдохните, уровень глюкозы в крови восстановится, и тремор пройдет. Если тремор не проходит, и вы чувствуете сильный упадок сил, немного подкрепитесь: съешьте финик, чернослив, банан или небольшой кусочек шоколадки, чтобы поддержать организм. Эта пища сразу будет утилизирована и не отложится в жир», – добавила она.