Кому может угрожать старческое слабоумие

Специалисты определили группу людей, которым чаще всего угрожает слабоумие.Эксперты утверждают, что от слабоумия в большей степени страдают люди, которые в какой-то момент начинают лениться и напрягать мозги и душу, которые, если верить поэту «обязаны трудиться и день, и ночь,и день, и ночь». Со временем желания людей сводятся к банальному набору: «вкусно поесть — вдоволь поспать». А интеллектуальные занятия сводятся к разгадыванию кроссвордов. А вот уровень претензий к жизни и к окружающим растет. На пожилых людей начинает еще и давить груз прошлого, а ведь оно не всегда бывает простым. Раздражение от непонимания чего-то часто выливается в отторжение действительности.Все это приводит к тому, что человек, сам того не замечая, заметно глупеет, а в отдельных случаях превращается в самодура. Именно так увеличивается пропасть между человеком и окружающим миром. Такие люди становятся враждебным, глухим и слепым к зову близких. Они теряют физическую и интеллектуальную форму. У них начинает страдать память, способность к мышлению.Но слабоумие также грозит и тем, кто прожил жизнь, не меняя своих установок. Принципиальность, упорство, консерватизм остаются с такими людьми и часто в старости приводят к слабоумию.Важно понимать, что слабоумие — это не сумасшествие и даже не психическое отклонение, и даже не болезнь. Из-за этого его начало невероятно сложно заметить. Это состояние прогрессирует с годами и приобретает все больше власти над человеком. Предпосылки в будущем могут стать благодатной почвой для ростков слабоумия.Есть отдельные признаки, указывающие на то, что Вам пора заняться тренировкой мозгов:— болезненно восприятие критики;— не желание учиться новому;— часто произносите «А вот раньше;— готовы с упоением рассказывать о чем-то, невзирая на скуку в глазах собеседника;— трудно сосредоточиться;— стали рассуждать о вопросах, в которых никогда не были сведущи.«Тревожным звоночком» также является нежелание окружающих подстраиваться под Вас, а не наоборот, когда в Вашей жизни многое сопровождается ритуалами, когда вы тираните окружающих какими-то своими поступками, причем делаете это без злого умысла, а просто потому, что считаете, что так — правильнее.