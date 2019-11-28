Какие продукты нельзя есть на голодный желудок

Существует список продуктов, которые эксперты не рекомендуют есть на голодный желудок.От того, с какой еды мы начнем утро, во многом будет зависеть самочувствие на протяжении дня. Поэтому важно знать, какие продукты не стоит есть на голодный желудок. Утро нужно начинать с правильного завтрака, исключив нежелательные продукты.Ни для кого не секрет, что завтрак должен стать обязательной составляющей вашего распорядка дня – благодаря ему обмен веществ не замедлялся и тело служит весь день исправно. Важно знать, что же можно забросить на голодный желудок, чтобы пища принесла максимум пользы и минимум вреда. Многие продукты, которые мы видим на своем столе по утрам, нельзя есть натощак.Так, что же нельзя есть натощак?ЦитрусовыеОни могут вызывать у людей аллергию. Может так случиться, что съеденные на завтрак фрукты могут привести к неприятным высыпаниям. Цитрусовые также серьезно нагружают печень, если есть их натощак. Гастрит может появиться в случае употребления по утрам апельсинового сока на голодный желудок. Лучше всего, перед тем как есть цитрусовые и пить соки, съесть тарелочку овсяной каши.БананыОни содержат в большом количестве магний, который улучшает работу сердца. Но съеденный натощак банан может нарушить калиево-магниевый баланс. Поэтому после бананового завтрака можно весь день прожить с ощущением вялость.Сырые овощиЗавтрак сырыми овощами на голодный желудок может привести не только к гастриту, но и к язве. Это объясняется наличием кислот, которые присутствуют в свежих овощах, — они разъедают и раздражают стенки желудка.ЙогуртМожет особого вреда от съеденного с утра натощак йогурта и не будет. Но и пользы никакой он не принесет. Организму не нужны дополнительные бактерии утром, так что лучше есть йогурт на протяжении дня или вечером.Холодные напиткиХолодная вода вредит процессу пищеварения, потому холодные напитки не стоит употреблять вместе с пищей. А выпитая утром холодная вода замедлит процесс переваривания пищи на весь день.СладостиМногих любителей завтракать сладостям это привело к диабету. Оказывается, поджелудочная железа не в состоянии выработать достаточное количество инсулина рано утром. При поедании сладостей с утра повысится уровень сахара в крови до нездоровых пределов и проблемы со здоровьем в будущем будут вам гарантированы.Запомните упомянутые продукты и не вздумайте начинать с них свое утро – любите себя во всем и до мелочей.