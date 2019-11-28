Как победить неприятный запах изо рта

Несколько фиторецептов от плохого запаха изо рта.Народная медицина рекомендует следующие способы избавления от плохого запаха изо рта.1. Белая ольха. 20 г листьев, мелко нарезанных, залить 0,5 л воды, варить 20 мин, отвар процедить и остудить, затем полоскать рот.2. Мята. Столовую ложку листьев мяты залить 0,5 л кипятка в течение 2 мин и настоять в течение часа. Применять для полоскания рта.3. Гвоздику (сухую) 1-3 раза в день класть в рот и оставлять между зубами и щекой.4. Ромашка. Применять в виде свежезаваренного чая 2 ст. ложки ромашки (лекарственной) на 0,5 л воды, варить 5 мин.