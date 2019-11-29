Как очистить желудок от шлаков: народные методы

Эти рецепты пригодятся для «генеральной уборки» организма.Употребляемая нами пища, которая попадает в организм, иногда оставляет в нём слой шлаков, отходов. Это происходит в результате недостаточного очищения системы пищеварения и неправильного питания. Оставшаяся «грязь» мешает выделению пищеварительного сока, а также нормальной здоровой работе органа. Народная медицина предлагает свои средства для того, чтобы очистить желудок в домашних условиях.Рецепт №1Кожура баклажана содержит антимикробные вещества, которые обладают способностью очищения кишечника и слизистой желудка от вредоносных бактерий. А баклажановые семечки хорошо очищают кишечный тракт от бактерий, слизи и глистов. Кроме того, баклажаны содержат тартроновую кислоту, которая регулирует жировой (липидный) обмен. Поэтому они очень полезны при ожирении.Рецепт №2Можно очистить желудок и с помощью отвара хвои: берём пять столовых ложек хвои, измельчаем и заливаем её двумя стаканами крутого кипятка. Ставим на медленный огонь и варим 10 минут, после чего настаиваем ночь в тёплом месте. Наутро отвар процеживается и переливается в термос. Употребляем тёплым на протяжении дня, через каждые 25 минут, заменив этим отваром обычную воду. Готовить такой отвар нужно каждый вечер. После очищения, наутро натощак выпивайте стакан отвара ромашки, шиповника, спорыша или мяты. Дважды в месяц пейте в течение дня три стакана воды с добавлением мёда.Рецепт №3Каждое утро делайте и употребляйте сок из белокочанной капусты. Начинайте с маленьких доз, например с 50 граммов, или меньше. Постепенно доводите дозу до целого стакана. Этот сок также очень полезен при язвах.Рецепт №4Возьмите чеснок и залейте его качественной водкой (в пропорции 1:5). Чеснок должен быть промытым, без плёнок, измельчённый под прессом или в мясорубке. Этот настой нужно настаивать на протяжении недели в тёплом месте (+20 градусов). Затем отжимаем мякоть и переливаем настой в посуду с плотно притёртой крышкой. Правильно приготовленная настойка имеет желтый, прозрачный цвет и лёгкий чесночный аромат. Употребляйте по 5 капель настойки на ложку воды, трижды в день.