Как легко и быстро справиться со стрессом на работе

Очень важно в наше стрессонеустойчивое время знать, как справиться с таким состояние.Что нужно делать, когда нервы на взводе и на работе на вас валятся стресс за стрессом? Чтобы выжить в этом сложном обществе, да еще и в такое напряженное и неспокойное время следует знать, как противостоять стрессам. А они в разной степени присутствуют в каждой сфере, свойственны для любой профессии. Полностью избежать их влияния может и не получится, но ослабить можно.Для начала попробуйте свести к минимуму саму стрессовую ситуацию. Возьмите за правило и не опаздывайте на работу, не уходи позже. Но домой нести все рабочие вопросы и, тем более, проблемы не стоит. Дома следует полноправно отдыхать и набираться сил.Чтобы все успевать стоит составить расписание – заведите для этого еженедельник, который постоянно держите под рукой. Так вы будете максимально сконцентрированы и не забудете данных обещаний, выполнив все запланированное. Но нагружать себя чужой работой не позволяйте — накладки, срыв и стресс будут неминуемы.Поддерживай активный образ жизни и помните, что даже во время небольших физических нагрузок организм вырабатывает гормоны счастья. Организуйте свой день так, чтобы в нем было место прогулкам, пробежкам – ходите пешком на работу, не пользуйтесь лифтом.Научитесь переводить негативные эмоции в позитивные. Самое простое – постарайтесь пошутить на тему, так взволновавшую и обидевшую вас. Если вам не нравится начальник — запишись на бокс. Пусть груша отдувается за всю накопившуюся обиду. Хочется покричать — идите в караоке и мучайте там своим пением гостей, по ходу выплескивая накопившийся в душе негатив.Если вас не покидает желание разгромить кабинет начальника или свое рабочее место, затейте дома ремонт или помоги доделать его друзьям – симптоматику разрушителя как рукой снимет.Постоянно подпитывайте свой мозг. И давайте ему качественную «пищу» с позитивным привкусом – смотрите, читайте, посещайте только приятные вам фильмы, книги, компании.Важную роль в умении противостоять стрессам на работе играют перекусы – голодный человек отличная мишень для их губительного воздействия. Поэтому не пропускайте обед и разумно организуйте перекусы – налегайте на полезные для мозга сухофрукты с кефиром или йогуртом, пейте зеленый чай с мятой и подкрепляйтесь горсткой орехов.И не забывайте в самой большой суматохе рабочего дня устраивать себе небольшие перерывы (но не на курение). Даже 2–3 минуты каждый час менять род деятельности очень полезно: посиди в тишине с закрытыми глазами или подойди к окну и посмотри на окружающий мир, послушай любимую песню или присядь 10 раз. А еще можно набрать номер и услышать голос любимого человека.