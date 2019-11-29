Лучшие продукты для профилактики тромбоза

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Разжижать кровь помогают некоторые полезные продукты питания.Следует знать, что повышенную вязкость крови могут спровоцировать такие факты, как недостаток витаминов и минералов, заболевания печени и поджелудочной железы, обезвоживание и ряд других факторов. Для того чтобы не допустить возникновения тромбоза, гипертонии, инфаркта или инсульта, следует строго соблюдать питьевой режим и тщательно следить за своим рационом.Существует пять продуктов для разжижения крови.1. Льняное маслоОно очень богато жирными кислотами. Также в льняном масле содержатся полезные вещества, которые нормализуют липидный обмен, снижая уровень вредного холестерина. При этом также уменьшаются темпы развития атеросклероза и тромбов. Льняное масло считается одним из лучших продуктов для разжижения крови. Но его следует правильно применять. Лучше всего выпивать по 1 столовой ложке масла утром натощак. И делать это надо ежедневно, чтобы держать холестерин под контролем. Но такой рецепт не приемлем для тех, кто страдает желчнокаменной болезнью или имеет склонность к диарее.2. Морепродукты и рыбаЭто самые лучшие продукты для разжижения крови. Введите в свой рацион (достаточно дважды в неделю до 200 г) креветки, кальмары, моллюски, тунца и камбалу. Хорошо готовить салаты из морепродуктов и рыбы, при минимальной тепловой обработке. Важно понимать, что уменьшить вязкость крови помогает аминокислота таурин, которая уничтожается при интенсивной тепловой обработке. Для пополнения запасов таурина можно принимать специальные добавки.3. Морская капустаОна богата йодом и веществами, которые улучшают усвоение белков, железа и фосфора. Регулярное употребление морской капусты заметно снизит уровень вредного холестерина и поможет снизить вязкость крови. Предлагается готовить салаты из морской капусты или перемалывать сухую ламинарию, используя ее вместо соли.4. ОрехиВ орехах содержится большое количество белка, кальция, калия, магния и других минералов. Для разжижения крови лучше всего подходят грецкий орех, кешью и миндаль. В них много аргинина – аминокислоты, под влияние которой образуются вещества, снижающие вязкость крови. Достаточно съедать 30 грамм грецких, кешью или миндаля каждый день.4. ПомидорыХорошо ввести в повседневный рацион помидоры тем, кто беспокоится о густоте крови и высоком холестерине. В состав помидор входит ликопин, который расщепляет жиры, благотворно влияет на сердце, защищает от рака и снижает риск образования тромбов. Поэтому помидоры относятся к группе продуктов для разжижения крови.