Уникальное средство для облегчения болей при гастрите

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Существует простое средство, которое может гарантированно и быстро облегчить боли при гастрите.Потребление некачественной пищи и воды, дисбактериоз, частое злоупотребление алкоголем, прием противовоспалительных лекарственных препаратов нестероидного ряда (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, диклофенак), курение, стрессовые ситуации и переживания, неврозы – все это может стать причиной развития гастрита.Болезни характерны воспаления слизистой оболочки желудка. Такое состояние сопровождается ноющими болями, частыми отрыжками, снижением аппетита, полным упадком сил. Естественно ни о каком тонусе, работоспособности не может быть и речи. Поэтому важно знать, как исправить ситуацию и облегчить состояние больного.Как оказывается, все гениальное действительно просто – у каждого из нас под рукой есть картофель. А значит, и есть возможность сделать картофельный сок, который поможет решить эту проблему. Картофельный сок помогает при гастрите с повышенной кислотностью. В период обострения такое средство довольно быстро снимет боль и воспаление. Его активные и лечебные компоненты оказывают длительный лечебный эффект.Это не изобретение сегоденья — картофельный сок для лечения гастрита применяют уже давно. Стоит знать, что в состав картофельного сока входят протеины, аминокислоты, минеральные вещества, клетчатка и органические кислоты. Их комбинация позволяет эффективно устранить изжогу, снять боль, наладить перистальтику, даже улучшить аппетит и заметно ускорить регенерацию слизистой.Важно помнить, что картофельный сок сохраняет свои свойства только первые 10 минут. Поэтому готовить его следует сразу перед употреблением. Для этого используют неочищенный картофель среднего размера. На клубнях не должно быть повреждений, позеленений. Они не должны быть проросшими – такие картофелины для лечения не годятся.Для приготовления сока нужно вымыть клубни в горячей воде. Для получения сока можно использовать соковыжималку. А можно по старинке натереть картофель на терке.Для лечения гастрита следует принимать сок картофеля в течение 10 дней по 1 ст. л. за 30-40 минут до еды 3 раза в день. Потом делают перерыв на 10 дней. И после этого, следующие 10 дней пьют сок также по 2-3 раза в день, увеличивая постепенно дозу с 1/4 ст. до 1/2 ст. По такой же схеме в весенне-осенний период принимают сок для профилактики обострений.Имеются и противопоказания к употреблению картофельного сока. Так, такое лечение не рекомендуется при гастрите с пониженной кислотностью, сахарном диабете, избыточной массе тела, чрезмерном процессе брожения в кишечнике. Для того чтобы избежать повреждения зубной эмали активными веществами, которые имеются в соке, следует пить его через соломинку, а потом обязательно прополоскать рот.Специалисты рекомендуют во время лечения соблюдать специальную диету: следует исключить из рациона жареную, жирную, острую пищу, соленья, маринады, цитрусовые, кофе, газированные напитки.