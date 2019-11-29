Как алкоголь влияет на память человека

Специалисты провели необычный эксперимент.Память человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, работает почти так же хорошо, как и у трезвого, считают ученые Гетеборгского университета, которые провели специальное исследование по этой проблеме.Установлено это было экспериментальным путем. Авторы исследования разделили участников на 2 контрольные группы.Тем, кто были в первой, предложили выпить крепкие напитки, с помощью которых надо было довести уровень алкоголя в крови до 0,7-0,8 промилле, в то время как участники второй группы сохраняли полную трезвость.После этого всем им продемонстрировали видеозапись скандала между мужчиной и женщиной с проявлениями насилия, после чего попросили каждого пересказать содержание увиденного и дать оценку действиям пары с точки зрения уровня агрессии.Оказалось, что находившиеся под воздействием алкоголя почти так же хорошо запомнили ход событий, как и участники эксперимента, не употреблявшие спиртного. Однако память последних сохранила больше деталей.По словам психолога Гетеборгского университета Малин Хильдебранд Карлен, самая большая разница наблюдалась в оценке самих действий мужчины и женщины на экране.«Когда пара вела себя спокойно и нейтрально, находившимся под воздействием алкоголя казалось, что эти мужчина и женщина все равно проявляют агрессию по отношению друг у другу. Это объясняется тем, что иногда пьяные бывают в большей степени настороже. Но что касается проявлений физического насилия, то пьяным участники скандала представлялись не столь агрессивными, как людям из трезвой группы», — пояснила Хильдебранд Карлен.