10 признаков рака яичников
Сейчас рак яичников становится неутешительным диагнозом для многих женщин. Болезнь занимает пятое место по частоте выявления у женщин. Рак яичников специалисты часто называют «молчаливым убийцей» – болезнь на начальных стадиях себя не проявляет и сложно диагностируется. А действует достаточно агрессивно.
Но есть десять самых распространенных симптомов этого коварного заболевания, на которые, к сожалению, почти никогда не обращает внимания или относит к признакам других проблем со здоровьем.
Частые боли в спине
Если у вас нет остеопороза, радикулита, артрита, а спина болит постоянно, то стоит получить консультацию у врачей — боль по невыясненной причине – это серьезный повод для беспокойства.
Боли в нижней части живота
Частые боли внизу живота или тяжесть в брюшной полости также являются серьезным поводом обратиться к врачу — это может быть симптом рака или других серьезных заболеваний. При раке боли иногда сопровождаются болью под диафрагмой и вздутием живота, которые не стоит списывать сразу же на гастрит и другие болезни желудка.
Нарушение менструального цикла
Статистика говорит, что рак яичников выявляется чаще у женщин после 55 лет. Но, вместе с тем, его жертвами могут стать и совсем молодые женщины, девочки, у которых даже еще не начались месячные. Обильные месячные, кровотечения между месячными, постоянные нарушения цикла также являются серьезными симптомами рака.
Переутомление
Больные с диагнозом «рак» часто жалуются на слабость и повышенную утомляемость. Традиционно такое состояние свойственно при распространенном раке, но случается, что встречается и на ранних стадиях. Беспричинная усталость должна стать поводом для беспокойства и обращения в больницу.
Чувство быстрого насыщения
Если во время еды вы очень быстро начинаете чувствовать сытость – это также повод насторожиться. Эксперты говорят, что это один из самых распространенных признаков рака, который еще и быстро прогрессирует.
Болезненные ощущения во время ceкса
Болевые ощущения, дискомфорт во время ceкса могут быть яркими признаками многих гинекологических проблем, и рака яичников на ранней стадии, в том числе. Боль может локализоваться в нижней части живота, а также возможны позывы немедленно сходить в туалет.
Тошнота и рвота
Эти симптомы могут быть характерными признаками многих болезней. Но они часто возникают при раке яичников и сопровождаются диареей, запором, вздутием живота.
Вздутие живота
Этот признак — один из самых распространенных симптомов рака яичников, вместе с абдоминальными болями. Врачи говорят, что у женщин живот вздувается, как при беременности. Это серьезный повод для немедленного обращения к врачу.
Усиленный рост волос или их выпадение
Когда женщины начинают жаловаться на усиление роста темных и более жестких волос – это и не явный признак рака, но выразительный повод для беспокойства. А в отдельных случаях у части больных наблюдалось противоположное явление — выпадение и ослабление волос.
Частые запоры
Область живота и кишечный тракт чаще всего проявляют симптомы рака яичников, особенно на ранних стадиях. При этом также могут наблюдаться такие симптомы, как частые запоры, вздутие живота и потеря аппетита.
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