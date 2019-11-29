10 признаков рака яичников

Существует, как минимум, десять самых распространенных признаков рака яичников.Сейчас рак яичников становится неутешительным диагнозом для многих женщин. Болезнь занимает пятое место по частоте выявления у женщин. Рак яичников специалисты часто называют «молчаливым убийцей» – болезнь на начальных стадиях себя не проявляет и сложно диагностируется. А действует достаточно агрессивно.Но есть десять самых распространенных симптомов этого коварного заболевания, на которые, к сожалению, почти никогда не обращает внимания или относит к признакам других проблем со здоровьем.Частые боли в спинеЕсли у вас нет остеопороза, радикулита, артрита, а спина болит постоянно, то стоит получить консультацию у врачей — боль по невыясненной причине – это серьезный повод для беспокойства.Боли в нижней части животаЧастые боли внизу живота или тяжесть в брюшной полости также являются серьезным поводом обратиться к врачу — это может быть симптом рака или других серьезных заболеваний. При раке боли иногда сопровождаются болью под диафрагмой и вздутием живота, которые не стоит списывать сразу же на гастрит и другие болезни желудка.Нарушение менструального циклаСтатистика говорит, что рак яичников выявляется чаще у женщин после 55 лет. Но, вместе с тем, его жертвами могут стать и совсем молодые женщины, девочки, у которых даже еще не начались месячные. Обильные месячные, кровотечения между месячными, постоянные нарушения цикла также являются серьезными симптомами рака.ПереутомлениеБольные с диагнозом «рак» часто жалуются на слабость и повышенную утомляемость. Традиционно такое состояние свойственно при распространенном раке, но случается, что встречается и на ранних стадиях. Беспричинная усталость должна стать поводом для беспокойства и обращения в больницу.Чувство быстрого насыщенияЕсли во время еды вы очень быстро начинаете чувствовать сытость – это также повод насторожиться. Эксперты говорят, что это один из самых распространенных признаков рака, который еще и быстро прогрессирует.Болезненные ощущения во время ceксаБолевые ощущения, дискомфорт во время ceкса могут быть яркими признаками многих гинекологических проблем, и рака яичников на ранней стадии, в том числе. Боль может локализоваться в нижней части живота, а также возможны позывы немедленно сходить в туалет.Тошнота и рвотаЭти симптомы могут быть характерными признаками многих болезней. Но они часто возникают при раке яичников и сопровождаются диареей, запором, вздутием живота.Вздутие животаЭтот признак — один из самых распространенных симптомов рака яичников, вместе с абдоминальными болями. Врачи говорят, что у женщин живот вздувается, как при беременности. Это серьезный повод для немедленного обращения к врачу.Усиленный рост волос или их выпадениеКогда женщины начинают жаловаться на усиление роста темных и более жестких волос – это и не явный признак рака, но выразительный повод для беспокойства. А в отдельных случаях у части больных наблюдалось противоположное явление — выпадение и ослабление волос.Частые запорыОбласть живота и кишечный тракт чаще всего проявляют симптомы рака яичников, особенно на ранних стадиях. При этом также могут наблюдаться такие симптомы, как частые запоры, вздутие живота и потеря аппетита.